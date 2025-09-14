Ocurrió ayer por la noche sobre calle Núñez. Según el camionero, estaba detenido sobre la banquina cuando sintió que la moto lo embistió de atrás.

Un motociclista de 19 años murió en Lavalle tras chocar contra un camión.

Un trágico accidente se registró este sábado por la noche en Lavalle, donde un joven motociclista perdió la vida tras colisionar contra un camión en calle Núñez, a dos kilómetros al norte de Ruta 34.

La víctima fatal fue identificada como Franco Jeremías Ontiveros, de 19 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel. Según indicaron fuentes policiales, el joven impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz, lo que le provocó politraumatismos graves y un traumatismo encefalocraneano severo.

Al lugar acudieron médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes intentaron asistirlo, pero finalmente constataron su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

El relato del camionero El conductor del camión, de 35 años, relató que se había detenido al costado oeste de la calle para consultar con un vecino sobre la ubicación de una finca donde debía cargar lechuga. Cuando volvió a subir al vehículo y reanudaba la marcha, sintió un fuerte impacto en la parte trasera. Al descender, se encontró con el motociclista tendido sobre el asfalto.