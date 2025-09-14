14 de septiembre de 2025 - 09:25

Tragedia: una avioneta cayó en un festival aéreo de acrobacias y murieron dos tripulantes

Ocurrió este sábado durante un festival que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo. La avioneta perdió el control e impactó contra la pista, provocando un incendio.

Tragedia en Bell Ville, Córdoba.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una jornada que debía ser de espectáculo y entretenimiento terminó en tragedia en Bell Ville, Córdoba. Durante un festival aéreo, una avioneta perdió el control en pleno despegue, impactó contra la pista y se incendió, causando la muerte de sus dos tripulantes.

Las víctimas eran oriundas de Santa Fe y participaban de las exhibiciones que el Aero Club había organizado para el fin de semana. El accidente ocurrió este sábado en el marco de un festival aéreo que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo, ante la mirada del público que se encontraba en el lugar.

Qué originó el accidente

Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se hicieron cargo de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también acudieron al lugar.

“Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, indicaron fuentes de la fiscalía. Los primeros informes preliminares señalaron que la aeronave sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

