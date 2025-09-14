14 de septiembre de 2025 - 10:35

Guaymallén: dos personas heridas y una mujer atrapada tras volcar en la Rotonda del Cóndor

Ocurrió alrededor de las 7, cuando el Peugeot 207 perdió el control y terminó con graves daños. Ambos ocupantes fueron atendidos por el SEC.

Accidente en la Rotonda del Cóndor, Guaymallén.

Accidente en la Rotonda del Cóndor, Guaymallén.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras volcar con su auto en la Rotonda del Cóndor, en Guaymallén. El accidente ocurrió alrededor de las 7, cuando el Peugeot 207 -conducido por un sujeto de 32 años- perdió el control y terminó con graves daños.

Según informó la Comisaría 25° del departamento, en el vehículo viajaban dos personas mayores. Tras el vuelco, la acompañante de 34 años quedó atrapada dentro del rodado y tuvo que ser rescatada por Bomberos Voluntarios.

Ambos fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) debido a los traumatismos sufridos. Por otro lado, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, que finalmente arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y médicos de emergencias. La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 1.

