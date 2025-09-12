12 de septiembre de 2025 - 07:43

Identificaron al hombre calcinado en Guaymallén: hay un detenido por el asesinato

La víctima fatal fue apuñalada y luego quemada, antes de ser arrojada en un descampado el lunes pasado. Un joven de 33 años fue aprehendido en las últimas horas.

Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, es el nombre del hombre hallado calcinado en Guaymallén

A cuatro días del hallazgo, la Justicia confirmó la identidad del cuerpo que apareció calcinado en un descampado en Guaymallén. El caso se investiga como homicidio agravado y hay un detenido.

La víctima fue identificada como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, un hombre domiciliado en el distrito de Villa Nueva, según indicó este viernes el Ministerio Público Fiscal en base a la investigación liderada por la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo.

En paralelo a la identidad de la víctima, también está confirmada la detención del autor del crimen. Es Mauro Ortega, de 33 años, apodado "Bigote", quien se encontraba con pedido de captura desde el jueves tras ser individualizado por personal de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza.

Ahora, el caso Sánchez se investiga bajo la calificación legal de homicidio agravado. En las próximas horas será imputado el principal sospechoso de apuñalar y quemar a la víctima.

Un informe preliminar de Policía Científica determinó que el hombre había sido víctima de un asesinato, ya que el cuerpo presentaba heridas que correspondían a puñaladas. Además se estableció que el crimen ocurrió en otro lugar y, luego, los restos quemados -envueltos en una tela- fueron llevados hasta ese lugar de Guaymallén.

Identificar los restos humanos no fue tarea sencilla y demandó cuatro días, debido al cuadro de incineración.

Los investigadores chequearon cámaras de seguridad de zona para dar con el sujeto que dejó el cuerpo en el descampado y se marchó.

Finalmente, este viernes por la mañana, el MPF confirmó la identidad de la víctima fatal, Norberto Alejandro Sánchez, e informó sobre el acusado y detenido por el crimen, Mauro Ortega.

