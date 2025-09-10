10 de septiembre de 2025 - 08:55

Una motociclista terminó inconsciente tras chocar contra un turista que conducía con 1,46 g/l

La conductora de la moto perdió el casco con el impacto y golpeó su cabeza contra el asfalto, su acompañante también sufiro heridas. Ocurrió en Uspallata y Lamadrid, Guaymallén.

El conductor del Fiat Cronos, oriundo de Buenos Aires, no presentó lesiones, pero al ser sometido al dosaje de alcohol se constató que circulaba con 1,46 gramos de alcohol en sangre

Los Andes | Redacción Policiales
Un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles en Guaymallén dejó a dos mujeres heridas, una de ellas con lesiones de consideración, y terminó con la aprehensión de un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

El siniestro se registró cerca de la 1.15 en la intersección de calles Uspallata y Lamadrid, cuando una moto Motomel Blitz 110 cc, en la que viajaban dos mujeres, colisionó contra un Fiat Cronos.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto, identificada como M.A.Z., perdió el casco y golpeó su cabeza contra el asfalto, lo que le provocó politraumatismo y pérdida momentánea de conocimiento. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde quedó en observación. Su acompañante, V.M.G., sufrió heridas leves y no requirió traslado.

En tanto, el conductor del Fiat Cronos, identificado como N.P.R., oriundo de Buenos Aires, no presentó lesiones, pero al ser sometido al dosaje de alcohol se constató que circulaba con 1,46 gramos de alcohol en sangre, casi el triple del máximo permitido. Por esta razón, fue aprehendido por personal policial de la Comisaría 45ª.

Las pericias quedaron a cargo de la Policía de Mendoza y el hecho fue informado por el Ministerio de Seguridad.

