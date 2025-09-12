Abuso sexual o disputa por una casa: las hipótesis que rodean el brutal crimen del hombre calcinado

Tras cuatro días de investigación , el caso del hombre asesinado y luego quemado en un descampado de Guaymallén tuvo una precipitada resolución en las últimas horas: no solo se logró identificar a la víctima sino que se detuvo al sospechoso de crimen.

Identificaron al hombre calcinado en Guaymallén: hay un detenido por el asesinato

En las próximas horas la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputará a Mauro Ortega (33), alias “Bigote” por el delito de homicidio agravado, en calidad de autor de la muerte de Norberto Alejandro Sánchez (78) , cuyo cuerpo fue encontrado el lunes pasado en un descampado de Guaymallén.

Ortega conocía a Sánchez ya que eran vecinos del distrito de Belgrano y el descampado donde fue hallado el cuerpo todavía humeando, luego de ser quemado, se ubica a muy pocas cuadras de la casa del presunto homicida.

El caso tuvo un exigido trabajo por parte de los equipos de Policía Científica para poder llegar a la identidad de hombre asesinado porque el cadáver estaba quemado.

Entonces se hizo un trabajo muy fino y se logró dar con las huellas dactilares de algunos dedos porque los otros estaban totalmente carbonizados. Cuando se logró tener una diseño apto para cotejo, esas huellas pasaron a Judiciales donde se cotejaron con el prontuario y se logró una identificación positiva. Luego, se informó a la fiscal Lazo.

De acuerdo a los peritajes realizados, la víctima fue identificada ayer por la tarde como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, domiciliado en Villa Nueva, Guaymallén.

Por otra parte, personal de la división de Homicidios de la Policía de Mendoza que trabaja en el caso ya había identificado al presunto autor de hecho y, tras la identificación se preparaba para detenerlo ya que la justicia había librado un pedido de captura.

Pero inesperadamente, esta madrugada, a las 3.20, ingresó un llamado al servicio de emergencia 911, en el que un familiar de sospechoso, denunció que una persona estaba bajo un estado emocional desbordado. Cuando llegó al lugar personal de la subcomisaría Campos de Guaymallén logró detener a al presunto autor del hecho, identificado como Mauro Ortega (33), alias “Bigote”.

Según informó una fuente judicial el posible móvil del crimen podría ser que el sospechoso pretendía quedarse con la casa de la víctima y por eso lo habría asesinado.

Pero la investigación no estría cerrada todavía, investigadores quieren profundizar otra hipótesis: un posible abuso sexual que podría ser el fondo de la cuestión, aunque de ser cierto en nada cambia la situación del sospechoso.

Hallazgo en un descampado

El cadáver de Norberto Sánchez fue encontrado por la tarde del lunes 8 de setiembre en un descampado ubicado en calles Manuel A. Sáez y Victoria, en el distrito Belgrano (Guaymallén).

Minutos antes a las 18.45, un vecino de la zona, denunció al 911 que en un descampado ubicado en la intersección de las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén, se encontraba el cuerpo de un hombre que se estaba quemando.

Personal de la Comisaría Novena se desplazó al lugar ubicado a unos 100 metros hacia el este de calle Victoria y observaron que había un cuerpo que aparentemente era de sexo masculino parcialmente incinerado, arrojando humo y en posición de cúbito dorsal.

En un principio fuentes policiales indicaron que, tras la inspección inicial de la escena, no se hallaron huellas que sugirieran la participación de terceros en el hecho por lo que se trabajó con la hipótesis de un posible suicido. También se informó que la víctima, tenía en una de sus manos una “especie de recipiente”.

Sin embargo, el informe preliminar de Policía Científica que trabajó en la escena del crimen determinó minutos más tarde que se trataba de un homicidio ya que el cuerpo presentaba heridas que corresponden a puñaladas.

Además, se cree que el crimen ocurrió en otro lugar y luego el cuerpo quemado fue llevado hasta el lugar donde se lo encontró. A pesar de los primeros hallazgos, los investigadores continúan analizando todos los elementos e indicios para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Finalmente, este viernes por la mañana, el MPF confirmó la identidad de la víctima fatal, Norberto Alejandro Sánchez, e informó sobre el acusado y detenido por el crimen, Mauro Ortega.