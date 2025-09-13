Luis Petri y Patricia Bullrich en modo candidatos: llegan a Mendoza para inaugurar las sedes de las fuerzas federales

El ministro de Defensa, Luis Petri , anunció que el próximo viernes 19 visitará Mendoza junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , para inaugurar los nuevos edificios de la Policía Federal y de Gendarmería . Ambos funcionarios estarán en Guaymallén , aunque por el momento no se confirmó el horario del acto oficial.

La visita ocurre en plena campaña electoral. Petri encabezará la lista de diputados nacionales de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza , mientras que Bullrich es candidata al Senado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

El exdirigente radical comunicó la actividad en sus redes sociales junto a quien fuera su compañera de fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

Allí aseguró que en el gobierno de Javier Milei "tenemos Fuerzas más capacitadas y con todo lo que necesitan" y enfatizó que van "todo por una Argentina y una Mendoza más segura".

Por su parte, Bullrich destacó que la incorporación de equipamiento y tecnología permitirá contar con fuerzas “con más capacidades y nuevos laboratorios”, algo que consideró clave para una provincia fronteriza como Mendoza.

El mensaje se cerró con la frase que ambos suelen utilizar en campaña: “Porque con nosotros, el que las hace, las paga”.

Las nuevas sedes

La nueva sede de la Policía Federal está ubicada frente a la Municipalidad de Guaymallén, en la intersección de las calles Benavente 4153 y Libertad. Hasta ahora las oficinas de operaciones de la fuerza de seguridad estaban instaladas en San Juan.

El nuevo edificio, que pertenece al gobierno provincial y cuenta con tres plantas, y para cumplir con uno de los acuerdos que cerró con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La Policía Federal contará con despachos operativos, sala de reuniones, espacios para inteligencia y análisis de datos, además de áreas de logística y seguridad. El diseño prioriza la conectividad tecnológica y los sistemas de comunicación segura.

nuevo-edificio-la-policia-federal-guaymallen La nueva sede de la Policía Federal está ubicada en la intersección de las calles Benavente 4153 y Libertad de Guaymallén.

En el Ministerio de Seguridad y Justicia están expectante a que Bullrich cumpla con su promesa de enviar 20 a 25 agentes federales que formarán parte del “Plan 90/10”, destinados a abordar causas vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.

En el mismo departamento, que conduce Marcos Calvente, se encuentra las instalaciones de Gendarmería Nacional, precisamente en Pedro Vargas 90 de Dorrego. Allí se inaugurarán las remodelaciones que se realizaron en el edificio, como la entrega de nuevos equipos de trabajo.

Gendarmería Nacioanl en Mendoza El edificio de Gendarmería Nacional en Mendoza, ubicado en Pedro Vargas 90 de Dorrego en Guaymallén.

El “Plan 90/10”

El programa de Seguridad Nacional fue lanzado en noviembre de 2023 y apunta a concentrar recursos en las zonas más conflictivas: el 90% de los homicidios ocurre en el 10% del territorio argentino.

Además de Mendoza, se aplica en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

El objetivo es que las fuerzas federales lideren operativos e investigaciones vinculadas al narcoterrorismo, con foco local en el narcotráfico y el lavado de activos.

El acuerdo firmado con Nación

A finales de febrero, el gobierno de Alfredo Cornejo emitió el decreto 229, en el que formalizó el "Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Provincia de Mendoza".

Este acuerdo, suscripto el 5 de marzo de 2024, fue firmado por las ministras de ambas carteras, Patricia Bullrich y Mercedes Rus. Según el documento oficial, el convenio se enmarca en la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior, que establece la coordinación entre las fuerzas federales y provinciales.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Foto: Gobierno de Mendoza. La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Foto: Gobierno de Mendoza.

En este sentido, Mendoza se sumó a los operativos nacionales para mejorar la seguridad en la región mediante una planificación conjunta y una mayor cooperación operativa.

La normativa se ajustó a la Ley Provincial 9501, que establece las atribuciones del Ministerio de Seguridad y Justicia, incluyendo la planificación y organización de la política de seguridad pública en la provincia.

En este contexto, el decreto subraya la importancia de la "vinculación con la comunidad y la coordinación con los sistemas municipales de seguridad ciudadana".

