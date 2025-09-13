Imputaron al "Bigote" por el crimen del hombre calcinado en Guaymallén

El Ministerio Público Fiscal informó que, en el marco de la investigación del caso del cuerpo hallado calcinado en un descampado en Guaymallén , se imputó a Mauro Ortega, de 33 años, alias “Bigote”, como presunto autor del crimen de Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años.

La causa es dirigida por la fiscal de Homicidios, Dra. Andrea Lazo , quien imputó a Ortega por el delito de homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal.

Según los primeros resultados de la investigación, la víctima habría fallecido tras recibir dos heridas punzantes en la zona torácica, y posteriormente su cuerpo fue incinerado . Los informes preliminares indican que la calcinación se produjo después de la muerte, lo que descartaría la hipótesis de que fue quemado con vida.

Desde el Ministerio Público indicaron que, por el momento, no se brindarán detalles sobre el posible móvil del crimen , ya que la causa continúa en etapa investigativa. Asimismo, informaron que la fiscal no realizará declaraciones a la prensa hasta tanto se avance en el esclarecimiento del hecho.

El cadáver de Norberto Sánchez fue encontrado por la tarde del lunes 8 de septiembre en un descampado ubicado en calles Manuel A. Sáez y Victoria, en el distrito Belgrano ( Guaymallén ).

Minutos antes a las 18.45, un vecino de la zona, denunció al 911 que en un descampado ubicado en la intersección de las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén, se encontraba el cuerpo de un hombre que se estaba quemando.

Personal de la Comisaría Novena se desplazó al lugar ubicado a unos 100 metros hacia el este de calle Victoria y observaron que había un cuerpo que aparentemente era de sexo masculino parcialmente incinerado, arrojando humo y en posición de cúbito dorsal.

En un principio fuentes policiales indicaron que, tras la inspección inicial de la escena, no se hallaron huellas que sugirieran la participación de terceros en el hecho por lo que se trabajó con la hipótesis de un posible suicido. También se informó que la víctima, tenía en una de sus manos una “especie de recipiente”.

Sin embargo, el informe preliminar de Policía Científica que trabajó en la escena del crimen determinó minutos más tarde que se trataba de un homicidio ya que el cuerpo presentaba heridas que corresponden a puñaladas.

Además, se cree que el crimen ocurrió en otro lugar y luego el cuerpo quemado fue llevado hasta el lugar donde se lo encontró. A pesar de los primeros hallazgos, los investigadores continúan analizando todos los elementos e indicios para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Finalmente, este viernes por la mañana, el MPF confirmó la identidad de la víctima fatal, Norberto Alejandro Sánchez, e informó sobre el acusado y detenido por el crimen, Mauro Ortega.