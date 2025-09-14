Tragedia: un niño fue asesinado de un balazo en la cara tras discutir con tres hombres

El menor tenía 16 años y murió en el acto tras recibir un disparo en el rostro. En el mismo horario, pero en un barrio distinto, una joven de 21 años recibió un disparo y se encuentra en terapia intensiva.

La violencia volvió a golpear a la ciudad de Rosario en las últimas horas con dos hechos armados que dejaron como saldo la muerte de un niño de 16 años y una joven de 21 gravemente herida. Ambos ataques ocurrieron en distintos barrios de la ciudad y mantienen en alerta a las autoridades.

Primer caso: un niño muerto tras una discusión El primer caso se registró en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Sáenz Peña. Allí, el menor recibió un disparo en el rostro tras una discusión con al menos tres personas. Minutos después, vecinos llamaron al 911 y personal policial de la comisaría 25a lo encontró tendido en la vereda.

Pese a la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), el joven perdió la vida en el lugar. Según relataron testigos, la víctima discutió con al menos tres hombres, uno de los cuales extrajo un arma y disparó.

Caso 2: la joven quedó en terapia intensiva Por otra parte, en pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Ricchieri, una joven de 21 años recibió un disparo en la cara mientras estaba sentada frente a su casa. De acuerdo con la declaración de su madre, un hombre que pasaba a caballo abrió fuego contra la vivienda.

Finalmente, un vecino trasladó a la víctima al hospital Gamen, pero por la gravedad de la lesión fue derivada al Hospital Provincial de Rosario, donde permanece internada en terapia intensiva y en estado reservado.