5 de septiembre de 2025 - 23:50

El peligroso juego de dos niños en la arena de una playa casi termina en tragedia

En Newport Beach, California, dos niños quedaron atrapados en un pozo que habían cavado cerca del muelle y socorristas fueron a rescatarlos.

Dos niños que quedaron atrapados en un pozo de arena, rescatistas alertan sobre los peligros de cavar huecos profundos en la playa.

Dos niños que quedaron atrapados en un pozo de arena, rescatistas alertan sobre los peligros de cavar huecos profundos en la playa.

Foto:

Por Redacción Mundo

Dos niños quedaron atrapados mientras cavaban un pozo en la arena en la playa Newport, California. Cuando subió la marea, el agua entró con fuerza y quedaron sepultados hasta medio cuerpo.

Leé además

Ante la ola de incendios en España implementan una inesperada estrategia: burros bomberos

Ante la ola de incendios en España implementan una inesperada estrategia: burros bomberos

Por Redacción Mundo
Insolito: Pisó un charco en Junín, se enterró en el barro y tuvo que ser rescatada

Una maestra quedó atrapada en "arenas movedizas" cuando iba al trabajo tras el temporal y tuvo que ser rescatada

Por Enrique Pfaab

Los menores al terminar de cavar el huevo se sentaron dentro, pero al llegar la ola y llenarlo de agua , la arena húmeda complicó la posiblidad de poder salir.

Embed

LLegada de rescatistas

El capitán del equipo de salvavidas de la plata, Mark Herman, explicó el peligro que significa la arena mojada. “Los enterró de cintura para abajo. No pudieron salir”, señaló.

Rápidamente, los socorristas llegaron al lugar y lograron liberar a los niños, que no resultaron heridos.

Testigos grabaron la secuencia y el video ha superado las 20 millones de vizualizaciones en redes sociales. En el clip se observa el intento de familiares y varias personas que se encontraban en el lugar para ayudarlos hasta que llego el personal especializado.

Tras el rescate, las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en la playa, sobre todo durante el fin de semana, cuando la concurrencia de turistas aumenta. Además, advirtieron sobre corrientes peligrosas y olas que alcanzan hasta seis pies de altura.

“Nos estamos divirtiendo, pero la seguridad es siempre nuestra mayor prioridad”, afirmó Brittney Hood, una de las testigos del hecho.

Un caso similar se cobró la vida de una niña

Una niña de cinco años murió después de que un pozo de arena en el que jugaba con su hermano de nueve años colapsara sobre ellos en una playa de Florida, Estados Unidos.Los menores habían cavado un agujero de alrededor de 1,8 metros de profundidad.

El niño, quedó enterrado hasta el pecho, mientras que su hermana, quedó completamente sepultada debajo de él.

Equipos de rescate lograron sacar a los niños. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, pero lamentablemente fue declarada muerta. Por su parte, su hermano se encuentra en condición estable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Sández viajó a Mar del Plata, comió unos camarones y quedó ciego.

Viajó a Mar del Plata, comió camarones envenenados, se quedó ciego y sus amigos murieron

Por Redacción Sociedad
Es fundamental prestar atención a la edad y el modo de uso sugeridos para el juguete

Lesiones por juguetes en niños: pediatras detallan dónde estan los mayores riesgos

Por Verónica De Vita
Neil Hopper, un cirujano que utilizó hielo seco para amputarse las piernas por debajo de la rodilla y cobrar un seguro por más de 590 mil dólares. 

Es cirujano y se amputó las piernas para cobrar un seguro de 590 mil dólares

Por Redacción Mundo
Secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y días después todos aparecieron muertos en un arroyo

Secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y días después todos aparecieron muertos en un arroyo

Por Redacción Mundo