El peligroso juego de dos niños en la arena de una playa casi termina en tragedia

Dos niños quedaron atrapados mientras cavaban un pozo en la arena en la playa Newport, California. Cuando subió la marea, el agua entró con fuerza y quedaron sepultados hasta medio cuerpo.

Los menores al terminar de cavar el huevo se sentaron dentro, pero al llegar la ola y llenarlo de agua , la arena húmeda complicó la posiblidad de poder salir.

El capitán del equipo de salvavidas de la plata, Mark Herman, explicó el peligro que significa la arena mojada. “Los enterró de cintura para abajo. No pudieron salir”, señaló.

#RnnEnImágenes .- Dos adolescentes excavaron un gran hueco en una playa y luego se sentaron y lo llenaron con agua del mar, posteriormente, cuando intentaron salir descubrieron que la arena húmeda se había vuelto tan compacta y pegajosa que quedaron atrapados. En el audiovisual… pic.twitter.com/mbly1LQwWL

Rápidamente, los socorristas llegaron al lugar y lograron liberar a los niños, que no resultaron heridos.

Testigos grabaron la secuencia y el video ha superado las 20 millones de vizualizaciones en redes sociales. En el clip se observa el intento de familiares y varias personas que se encontraban en el lugar para ayudarlos hasta que llego el personal especializado.

Tras el rescate, las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en la playa, sobre todo durante el fin de semana, cuando la concurrencia de turistas aumenta. Además, advirtieron sobre corrientes peligrosas y olas que alcanzan hasta seis pies de altura.

“Nos estamos divirtiendo, pero la seguridad es siempre nuestra mayor prioridad”, afirmó Brittney Hood, una de las testigos del hecho.

Un caso similar se cobró la vida de una niña

Una niña de cinco años murió después de que un pozo de arena en el que jugaba con su hermano de nueve años colapsara sobre ellos en una playa de Florida, Estados Unidos.Los menores habían cavado un agujero de alrededor de 1,8 metros de profundidad.

El niño, quedó enterrado hasta el pecho, mientras que su hermana, quedó completamente sepultada debajo de él.

Equipos de rescate lograron sacar a los niños. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, pero lamentablemente fue declarada muerta. Por su parte, su hermano se encuentra en condición estable.