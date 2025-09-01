1 de septiembre de 2025 - 12:23

Una maestra quedó atrapada en "arenas movedizas" cuando iba al trabajo tras el temporal y tuvo que ser rescatada

El inédito hecho ocurrió esta mañana en Junín. La docente metió su pie en un charco de barro y no pudo salir. Intervinieron policías y bomberos. Fue internada.

Insolito: Pisó un charco en Junín, se enterró en el barro y tuvo que ser rescatada

Por Enrique Pfaab

Una docente que iba a su trabajo a las 6.30 de la mañana, pisó un charco, se enterró en el barro y tuvo que ser rescatada. El curioso y dramático caso ocurrió en el distrito de Rodríguez Peña, en Junín.

Fue en la calle Sarmiento, junto al nuevo canal emporlado que va hacia el Carril Chimbas, obra que seguramente requirió movimiento de tierra, que con la lluvia del fin de semana se transformó en barro y en la trampa para la docente de 36 años que protagonizó la emergencia.

La mujer, vecina del lugar, salió caminando de su casa y a los 200 metros, en calle Sarmiento, uno de sus pies se atascó en el barro. La maestra intentó liberarse pero se comenzó a hundir aún más, tanto que en un momento sus dos piernas se enterraron totalmente.

Policía de la subcomisaría de Barriales, Bomberos de la Policía, personal municipal y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, fueron a su auxilio.

La tarea de rescate fue lenta. Insumió más de una hora liberarla. Cuando se consiguió rescatarla del barrio, fue llevada al Hospital Perrupato ya que la inmovilidad prolongada, los nervios y especialmente el intenso frío de la mañana, obligaron a que recibiera atención médica.

