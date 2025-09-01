El hijo de un concejal K le fracturó la mandíbula a un vecino porque "creyó que era un militante libertario"

Un hecho de violencia política conmociona a Baradero , provincia de Buenos Aires . Un hombre de 34 años terminó con la mandíbula fracturada y graves lesiones en el rostro después de ser atacado por el hijo de un concejal de Fuerza Patria, que lo confundió con un militante de La Libertad Avanza .

La víctima, Thomas Hidalgo, había perdido su trabajo y decidió colocar un cartel para promocionar su oficio junto a su amigo. Sin embargo, la situación terminó en un brutal ataque que lo dejó internado y con riesgo de perder la visión de un ojo . El hecho totalmente repudiable se volvió viral en el país.

El jueves pasado, mientras instalaba un letrero en la intersección de la ruta provincial 41 y Lugones, Hidalgo fue cruzado por Leonardo Bagalá, concejal de Fuerza Patria que busca la reelección.

“No era nada referido a la política, pero él pensó que estaba colocando carteles que dicen ‘Kirchnerismo Nunca Más’ . Hubo intercambio de palabras, pero terminé de poner el cartel y me fui”, relató Thomas en diálogo con Radio Mitre. No obstante, la situación no terminó ahí.

Poco después, en su propia casa, lo sorprendió el hijo del concejal, Lucio Bagalá. “Salgo a hablar y me dice: ‘¿Qué problema tenés con mi papá?’ “, relató Thomas el primer intercambio.

“Le dije ‘yo con tu papá no tengo ningún problema, recién frenó con el auto... ‘. Bueno, no me dejó explicarle que me metió una trompada y me quebró la mandíbula“, detalló.

Embed [AHORA] Violencia política en Baradero: El hijo del concejal de Fuerza Patria, Leonardo Bagalá, le fracturó la mandíbula a un vecino tras confundirlo con un militante libertario. Otro ataque que expone el accionar violento de este espacio en plena campaña. pic.twitter.com/SQ72gn0o4c — Rayo Media (@rayomediacom) September 1, 2025

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que Hidalgo cayó inconsciente al suelo tras el golpe, mientras su agresor lo amenazaba antes de escapar.

La víctima pide justicia: "No solo por mí, por todos"

El herrero y desempleado fue trasladado primero al hospital municipal de Baradero y luego derivado al de Vicente López por la gravedad de las fracturas maxilofaciales.

“Hoy sigo con varias fracturas maxilofaciales, esperando una operación con riesgo en la visión. Todo esto me pasó por intentar trabajar, por intentar ganarme la vida de manera honesta", expresó en un video que compartió en redes donde se encontraba en el centro de salud.

Sobre el final, la víctima completó: “Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más a alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.