28 de agosto de 2025 - 19:47

Lo atraparon tras robar salames y $30 mil de una carnicería en Luján: terminó en el hospital

Ocurrió sobre calle Viamonte, mientras el dueño descargaba mercadería. El delincuente fue atrapado por el mismo comerciante, lo que provocó una riña.

Insólito robo en Luján.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un insólito robo se registró este jueves en Luján de Cuyo, cuando un delincuente sustrajo dinero y salames de una carnicería. El hecho ocurrió pasadas las 11 en el comercio Granja Benedetti, ubicado sobre calle Viamonte, mientras el dueño descargaba mercadería.

El ladrón de 33 años escapó a pie con una bolsa que contenía fiambres, un delantal azul y alrededor de $30.000 en efectivo. La víctima, José Luis Campos (51), logró alcanzarlo en inmediaciones del barrio Las Candelas, donde se produjo una riña.

En el forcejeo, el comerciante recuperó los salames robados, aunque el dinero no apareció. Minutos más tarde, personal policial llegó al lugar y aprehendió al sospechoso, quien fue trasladado al Centro de Salud N° 31. Allí, el médico Manuel Memanik constató que presentaba politraumatismos en el rostro.

Según fuentes policiales, el detenido posee un extenso prontuario con antecedentes por robo simple, robo agravado en poblado y en banda y también por el uso de arma de fuego. Cámaras de seguridad del CEO captaron su huida, y desde la Oficina Fiscal se ordenaron las actuaciones correspondientes.

