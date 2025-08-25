25 de agosto de 2025 - 13:29

Así fue la compleja operación para dejar de pie al imponente reactor que construyó Impsa para YPF

Tras nueve días de traslado, el reactor se montó este domingo en la planta de Hidrosulfuración (HDS II). Mirá las imágenes del momento.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Foto:

Gentileza
Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Avanza el traslado del reactor de IMPSA  Fotos: Walter Caballero

Traslado histórico de un reactor y algunos desajustes

Por Editorial
Reactor de Impsa para YPF: el operativo de traslado demandó más días de lo previsto originalmente

El reactor de Impsa superó la prueba: así fue el paso por los dos puentes de la polémica

Por Redacción Economía

El gigante de 456 toneladas, equivalente al peso de 30 camiones de carga, fue colocado en posición vertical mediante una grúa de 800 toneladas de capacidad. Con esta maniobra se puso punto final a una de las operaciones de transporte e instalación más complejas que se hayan realizado en el país.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF
Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Para qué será el reactor

El reactor se montó en la planta de Hidrosulfuración (HDS II), parte de la nueva unidad que YPF construye en el Centro Industrial Luján de Cuyo (CILC) dentro del proyecto “Nuevas Especificaciones de Combustibles”.

La función de esta infraestructura será reducir drásticamente el azufre del gasoil, obteniendo un producto final con apenas 10 partes por millón (ppm). Se trata de un estándar de calidad internacional que permitirá contar con un diésel más limpio, seguro y compatible con los motores modernos, prolongando su vida útil y mejorando el desempeño.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF
Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

Así instalaron en la refinería el reactor que construyó Impsa para YPF.

La pieza al detalle

La pieza elaborada por IMPSA tiene un peso de 456 toneladas o 456.000 kilos que equivale al peso de unos 30 camiones de carga, aproximadamente, que tienen un peso promedio de entre 15 a 18 toneladas (15.000 a 18.000 kilos). Como para darse una idea, será trasladada hasta el CILC por más de tres camiones que a la vez que contendrán los 38 metros de largo del reactor con el objetivo de distribuir el gran peso del quipo en unos 26 ejes.

El aparato posee una altura sobre el equipo de transporte de 7,8 metros y un ancho de 6,70 metros. Así, para la construcción del reactor -que formará parte de la refinería de YPF- se utilizaron 90 toneladas de consumibles de soldadura (alambres, varillas, electrodos, etc.), especialmente fabricados a medida para este proyecto. Aunque se fabricó en Mendoza, se usaron componentes de más de cinco países del mundo que se fundió con una técnica de soldadura de última generación.

Inicio del operativo para trasladar el reactor que se hizo en Impsa para YPF
El operativo de traslado duró 9 días.

El operativo de traslado duró 9 días.

En este sentido, se trató de una soldadura circunferencial con más de 400 kilos de aporte cada una realizada en 12 días ininterrumpidos a 220°C de temperatura de precalentamiento. Solís explicó que esa es la cantidad de kilos que se aportó al material original a través del proceso de soldadura. Agregó que la temperatura utilizada de manera continua durante 12 días tiene que ver con los requerimientos existentes para la fusión correcta del acero con el material base del que está compuesto el generador.

Así, el interior del reactor se encuentra completamente recubierto con acero inoxidable estabilizado tipo 347. La finalidad es proteger el material resistente de los ataques de los fluidos de proceso. El equipo que contribuirá a bajar las partes de azufre en la refinación del diésel se construyó a partir de las normas de ASME que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y establece estándares y códigos de calidad mundial para la seguridad y fiabilidad en la fabricación de equipos.

Impsa. Reactor
El reactor de Impsa que irá a la refinería de YPF

El reactor de Impsa que irá a la refinería de YPF

Del mismo modo, cumplió con las especificaciones de YPF al tiempo que con las normas API 934 que es una específica para la realización de recipientes a presión de pared gruesa utilizados en plantas petroquímicas y refinerías. “Su meticuloso diseño, fabricación e inspección garantizan una operación segura y previenen la fragilización del material por al menos 30 años”, destacó la IMPSA a través de un comunicado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de Bomberos Voluntarios San Martín y el secretario de Bomberos Voluntarios Palmira protagonizaron una pelea, que quedó registrada en imágenes

Pelea entre bomberos: El cuartel de Palmira se quiso despegar del incidente

Por Enrique Pfaab
Incendios forestales en Mendoza.

Incendios forestales en Mendoza: pronóstico preocupante para los próximos meses

Por Enrique Pfaab
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 25 de agosto

Por Redacción
Debido a la gran cantidad de pasaportes y DNI que no han sido retirados por sus dueños, el Gobierno de Mendoza comenzó una campaña a modo de “recordatorio”.

Mensajes "anti-avivadas": el Gobierno notificará a quienes no retiraron su DNI o pasaporte en Mendoza

Por Redacción Sociedad