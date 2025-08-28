Guaymallén: la Policía detuvo a tres hombres y secuestró armas y municiones

En Guaymallén, la Policía de Mendoza desplegó allanamientos con el objetivo de retirar armas de la circulación. A través de la Dirección General de Investigaciones se realizaron operativos con resultado positivo.
Se trató de un procedimiento en pos de retirar armas de la circulación.
El operativo culminó con la detención de tres hombres y el secuestro de armas, cargadores y municiones. Uno de los procedimientos, en un domicilio de la calle Grenón, permitió incautar una pistola calibre 40, una escopeta calibre 12 y una réplica de pistola.
Además se incautó siete cargadores y unos 90 cartuchos de distintos calibres. Los detenidos quedaron alojados en la Comisaría 9ª, a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén.
El fiscal de turno dispuso el secuestro de los elementos para continuar con la investigación.