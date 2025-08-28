28 de agosto de 2025 - 23:02

Guaymallén: la Policía detuvo a tres hombres y secuestró armas y municiones

Se trató de un procedimiento en pos de retirar armas de la circulación.

La Policía secuestró armas y municiones en Guaymallén.

En Guaymallén, la Policía de Mendoza desplegó allanamientos con el objetivo de retirar armas de la circulación. A través de la Dirección General de Investigaciones se realizaron operativos con resultado positivo.

El operativo culminó con la detención de tres hombres y el secuestro de armas, cargadores y municiones. Uno de los procedimientos, en un domicilio de la calle Grenón, permitió incautar una pistola calibre 40, una escopeta calibre 12 y una réplica de pistola.

Además se incautó siete cargadores y unos 90 cartuchos de distintos calibres. Los detenidos quedaron alojados en la Comisaría 9ª, a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén.

El fiscal de turno dispuso el secuestro de los elementos para continuar con la investigación.

