El grupo operaba en el este provincial. Además de las detenciones, se incautaron dinero, drogas y elementos para fraccionarlas.

La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

La Policía de Mendoza desarticuló una organización familiar conocida como el "Clan del Norte", que operaba en el Barrio Municipal de San Martín vendiendo estupefacientes al menudeo. El operativo se llevó a cabo a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

El Clan, conformado por miembros de una familia oriunda de Las Heras, había instalado en el este provincial un sistema de comercialización denominado “célula”. Esta modalidad consistía en distribuir funciones entre distintos domicilios de la misma cuadra: mientras algunos acumulaban las sustancias ilegales, otros resguardaban el dinero recaudado y otros más contaban con elementos para cortar y fraccionar las drogas.

La Policía de Mendoza desarticuló al "Clan del Norte" La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial. Prensa Gobierno de Mendoza Las principales responsables de la red eran dos hermanas, quienes dirigían las ventas desde sus domicilios. Las investigaciones de la Policía también identificaron a un hombre conocido como el Chileno, vinculado al clan y miembro activo de la barra brava del club San Martín. Este hombre residía en un domicilio cercano y colaboraba en las actividades ilícitas.

Los allanamientos fueron realizados en varios domicilios ubicados en la calle Prolongación Viamonte del mencionado departamento. Allí, las hermanas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal. Por su parte, el Chileno, quien contaba con una medida judicial de captura vigente, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia provincial.

La Policía de Mendoza desarticuló al "Clan del Norte" La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial. Prensa Gobierno de Mendoza Las autoridades secuestraron: