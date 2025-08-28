28 de agosto de 2025 - 22:40

La Policía de Mendoza desarticuló al "Clan del Norte", dedicado al narcomenudeo

El grupo operaba en el este provincial. Además de las detenciones, se incautaron dinero, drogas y elementos para fraccionarlas.

La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza desarticuló una organización familiar conocida como el "Clan del Norte", que operaba en el Barrio Municipal de San Martín vendiendo estupefacientes al menudeo. El operativo se llevó a cabo a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

Leé además

Rocío Collado, séptima víctima de femicidio en Mendoza durante 2025. Su novio Yamil Yunes fue detenido.

Imputaron por femicidio a Yamil Yunes, el novio de la docente sureña Rocío Collado

Por Redacción Policiales
La Policía de Mendoza capacita a 41 preventores de la Capital en uso de pistolas Taser.

Comenzó la capacitación de los preventores de la Capital para el uso de pistolas Taser

Por Redacción Política

El Clan, conformado por miembros de una familia oriunda de Las Heras, había instalado en el este provincial un sistema de comercialización denominado “célula”. Esta modalidad consistía en distribuir funciones entre distintos domicilios de la misma cuadra: mientras algunos acumulaban las sustancias ilegales, otros resguardaban el dinero recaudado y otros más contaban con elementos para cortar y fraccionar las drogas.

La Policía de Mendoza desarticuló al "Clan del Norte"
La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

Las principales responsables de la red eran dos hermanas, quienes dirigían las ventas desde sus domicilios. Las investigaciones de la Policía también identificaron a un hombre conocido como el Chileno, vinculado al clan y miembro activo de la barra brava del club San Martín. Este hombre residía en un domicilio cercano y colaboraba en las actividades ilícitas.

Los allanamientos fueron realizados en varios domicilios ubicados en la calle Prolongación Viamonte del mencionado departamento. Allí, las hermanas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal. Por su parte, el Chileno, quien contaba con una medida judicial de captura vigente, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia provincial.

La Policía de Mendoza desarticuló al "Clan del Norte"
La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

La Policía de Mendoza desarticuló al “Clan del Norte”, dedicado al narcomenudeo en el este provincial.

Las autoridades secuestraron:

  • Más de 70 envoltorios de cocaína.
  • 16 frascos con marihuana.
  • Un trozo de cocaína compactada.
  • Más de 1.100.000 pesos en efectivo.
  • Elementos de corte y fraccionamiento.
  • Varios teléfonos celulares.

Las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular completamente las actividades del clan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guaymallén: dos delincuentes armados fueron detenidos por al sistema de videovigilancia.

Video: así detuvieron a dos ladrones gracias a las cámaras de seguridad

Por Redacción Policiales
San Rafael: concejales le exigen a Omar Félix mayor compromiso en la seguridad vial del departamento

San Rafael: concejales le exigen a Omar Félix la creación de organismos viales para el departamento

Por Redacción Política
La Policía de Mendoza detuvo a un hombre vinculado con un robo.

Detuvieron a un hombre vinculado con un robo, gracias a las cámaras privadas integradas al 911

Por Redacción Policiales
Facundo Ángel Plos, condenado por abuso sexual, se arrancó la tobillera y se escapó en plena audiencia judicial.

Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se escapó en plena audiencia judicial

Por Redacción Policiales