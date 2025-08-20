20 de agosto de 2025 - 11:13

San Rafael: concejales le exigen a Omar Félix la creación de organismos viales para el departamento

El bloque de concejales de Cambia Mendoza en San Rafael reclamó al intendente Omar Félix un mayor compromiso del municipio en materia de seguridad vial. Entre los pedidos se encuentra la organización de los cuerpos municipales de tránsito y la articulación de sus trabajos con la Policía de Mendoza, tanto en los barrios como en los distritos.

Los ediles del Bloque UCR Frente Cambia Mendoza se presentaron como “amigos del tribunal” ante la Corte provincial, con el objetivo de aportar argumentos técnicos y legales que respalden la aplicación de la Ley 9024. Según indicaron, organizar y poner en marcha los cuerpos municipales de tránsito permitiría fortalecer la seguridad pública en el departamento.

La presentación se fundamenta en la experiencia de los concejales como funcionarios y ciudadanos de San Rafael, y busca manifestar su postura en defensa de la Ley de Seguridad Vial 9024 y de la Constitución de Mendoza.

Los concejales sostienen que el tema tiene un fuerte interés público, ya que impacta tanto en la seguridad vial de los vecinos como en la distribución de los recursos policiales. Señalan que la Municipalidad de San Rafael debe ejercer el poder de policía en materia de tránsito dentro del ejido urbano, ya sea según una concepción clásica o moderna de esta facultad.

En este sentido, explican que la intervención de la policía en accidentes de tránsito con lesionados afecta sus recursos, ya que deben resguardar pruebas, realizar croquis y actuaciones preprocesales, y mantener la fluidez del tránsito. Esto, a su juicio, desvirtúa la función principal de la policía en seguridad pública: prevenir, perseguir, investigar y reprimir delitos.

Según los concejales, el fortalecimiento de los cuerpos municipales de tránsito permitiría liberar efectivos policiales, que podrían enfocarse plenamente en la seguridad pública, mejorando la cooperación entre Provincia y Municipio.

La Ley 9024 establece que cada municipio debe asumir el control del tránsito dentro de su ejido urbano y que los fondos recaudados por multas viales se destinen a financiar estos cuerpos municipales. Solo en casos excepcionales, cuando un municipio se encuentre a más de 25 km de su ciudad cabecera y no cuente con la estructura suficiente, la policía puede asumir estas funciones mediante un convenio.

