San Rafael: concejales le exigen a Omar Félix la creación de organismos viales para el departamento

El bloque de ediles de Cambia Mendoza le reclaman al municipio, que organice los cuerpos de tránsito y coordine acciones con la Policía de Mendoza.

El bloque de concejales de Cambia Mendoza en San Rafael reclamó al intendente Omar Félix un mayor compromiso del municipio en materia de seguridad vial. Entre los pedidos se encuentra la organización de los cuerpos municipales de tránsito y la articulación de sus trabajos con la Policía de Mendoza, tanto en los barrios como en los distritos.

Los ediles del Bloque UCR Frente Cambia Mendoza se presentaron como “amigos del tribunal” ante la Corte provincial, con el objetivo de aportar argumentos técnicos y legales que respalden la aplicación de la Ley 9024. Según indicaron, organizar y poner en marcha los cuerpos municipales de tránsito permitiría fortalecer la seguridad pública en el departamento.

La presentación se fundamenta en la experiencia de los concejales como funcionarios y ciudadanos de San Rafael, y busca manifestar su postura en defensa de la Ley de Seguridad Vial 9024 y de la Constitución de Mendoza.

Los concejales sostienen que el tema tiene un fuerte interés público, ya que impacta tanto en la seguridad vial de los vecinos como en la distribución de los recursos policiales. Señalan que la Municipalidad de San Rafael debe ejercer el poder de policía en materia de tránsito dentro del ejido urbano, ya sea según una concepción clásica o moderna de esta facultad.

Hoy le recordamos a @omarchafifelix que el tránsito es responsabilidad del municipio. Debe contribuir a la seguridad pública, organizando los cuerpos municipales de tránsito, permitiéndole a la Policía de Mza prevenir el delito en los barrios y distritos con todos sus recursos. pic.twitter.com/6akQNzpRIj — Leonardo Yapur (@LeoYapurMza) August 19, 2025 En este sentido, explican que la intervención de la policía en accidentes de tránsito con lesionados afecta sus recursos, ya que deben resguardar pruebas, realizar croquis y actuaciones preprocesales, y mantener la fluidez del tránsito. Esto, a su juicio, desvirtúa la función principal de la policía en seguridad pública: prevenir, perseguir, investigar y reprimir delitos.