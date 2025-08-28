Un condenado por abuso sexual se arrancó la tobillera y se escapó en plena audiencia judicial

Un hombre condenado por abuso sexual se escapó durante una audiencia vía Zoom . Ocurrió en la localidad de Villa Regina, a más de 400 kilómetros de Viedma , cuando se iba a resolver su prisión preventiva.

Ahora el hombre está siendo intensamente buscado por la Policía de Río Negro. Se trata de Facundo Ángel Plos (26) , condenado por abuso sexual con acceso carnal, que logró cortar su tobillera electrónica en medio de la audiencia judicial virtual, se desconectó y se escapó.

Según señaló el medio AN Allen, el acusado se encontraba en su domicilio , donde debía cumplir prisión preventiva.

En las últimas horas, el juez Oscar Gatti había ordenado la inmediata detención de Plos para su alojamiento en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 2 de General Roca o en otra unidad penitenciaria de la provincia. La medida buscaba garantizar el cumplimiento de la prisión preventiva.

Cabe mencionar que Plos fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal , en diciembre del año pasado, por un Tribunal de Roca. El hecho sucedió el 1° de enero de 2023.

En aquel momento, Plos invitó a un grupo de conocidos a su casa y luego de que se fueran se quedó a solas con Florencia Wilches, a quien conocía desde hace tiempo. Al principio, la relación fue consentida, pero luego Wilches trató de frenarlo por la violencia que ejercía Plos.

Florencia le hizo "saber su determinación varias veces de forma verbal y también mediante la resistencia física que pudo oponer. No obstante, se vio doblegada físicamente por su opresor", dicta el fallo firmado por los jueces Gatti, Gastón Martín y Alejandro Pellizón.

De acuerdo a lo reportado por el Diario Río Negro, Plos fue condenado a seis años por el hecho y ya había agotado todas las instancias recursivas a nivel provincial. Ante esto, se esperaba que durante la audiencia se le dictara la prisión preventiva.

La fiscal del caso, Vanesa Cascallares, argumentó que el imputado -hijo de un empresario local- representaba un cierto de fuga. La conclusión de la fiscal se debió al peso de la condena y a que Plos contaba con medios económicos suficientes para movilizarse dentro y fuera del país.

Cascallares también destacó que Plos incumplió en varias ocasiones las medidas cautelares en su contra y que la pulsera electrónica registró desplazamientos fuera del perímetro establecido. Además se notificó que las presentaciones periódicas ante la Justicia no se realizaron con regularidad, detalló el diario local.

En ese marco, la Comisaría Quinta ordenó un amplio despliegue en Villa Regina y sus alrededores para dar con el prófugo. Mientras, la fiscalía dictó su inmediata detención y traslado a una unidad penal.

Otra condena

El abuso sexual no es la única condena que enfrenta Plos, por eso su situación es aún más grave. En 2024, al ahora prófugo le dieron tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio culposo agravado de Félix Retamal. Este último caso ocurrió en la Ruta 22, a la altura de Cervantes. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó un recurso de queja.

En agosto de 2022, Plos manejaba alcoholizado su Ranger blanca cuando chocó a una familia que viajaba abordo de una Ranger roja. Como consecuencia del impacto murió Retamal (67) y otras tres personas resultaron con heridas graves y leves.

Tras el accidente, Plos se negó en varias oportunidades a hacerse el test de alcoholemia, aunque un análisis posterior en el hospital reveló que tenía 0,74 gramos de alcohol en sangre. Según la fiscalía, Plos manejaba a 152,98 km/hora.