Entró a robar vino en un restaurante y la Policía lo encontró escondido en una chimenea

El video del robo se viralizó en las redes. Según contó el dueño del restaurante, es la décima vez que le roban en el año.

Un insólito episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este miércoles en Córdoba, cuando un ladrón que había ingresado a un restaurante para robar vino fue descubierto por la Policía escondido dentro de la chimenea del local.

Por Redacción Policiales
El hecho ocurrió en un bodegón ubicado sobre la avenida Rafael Núñez al 5.500, en la zona norte de la ciudad. El delincuente rompió un vidrio y forzó un ventiluz para acceder al lugar. Sin embargo, la alarma del comercio se activó y efectivos policiales llegaron rápidamente.

Tras revisar las instalaciones durante varios minutos, los uniformados lo encontraron aferrado a unos cables dentro de la chimenea. El hombre llevaba una mochila en la que había guardado siete botellas de vino robadas de la bodega del local.

@donnunez1920 Cuando te despiertan a las 4 de la mañana y arrancas el dia asi como no me lo dejo 5 minutos la policia #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #bodegon #gastronomia #amigos #cordobaargentina @Cadena 3 Argentina @eldocetv @la popu @Canal 10 Córdoba @Policía de Córdoba sonido original - Bodegón Don Nuñez

Ariel, dueño del restaurante, se mostró indignado y agotado por la situación: "Ya hace rato vengo diciendo, uno se va a acostar esperando que no suene el teléfono, pero otra vez la Policía me llamó para avisar que había alguien adentro del local. En menos de un año sufrimos diez robos”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba.

El ladrón intentó robarse 7 vinos.

El comerciante relató que, aunque en esta ocasión lograron detener al ladrón, la situación le generó una gran impotencia: “Un poco más se nos reía en la cara. Dijo ‘ah, esta vez perdí, listo’. No solo que te roban y te hacen daño, sino que también te queda esa bronca. Algo tiene que cambiar”, concluyó.

