Obligó a su hijo de 9 años a fumar marihuana y lo filmó: lo detuvieron con drogas y armas

Ocurrió en Lomas de Zamora. En el allanamiento encontraron 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana y dos armas de fuego.

Detuvieron a un hombre le hizo fumar marihuana a sus hijo de 9 años y lo filmó.

Detuvieron a un hombre le hizo fumar marihuana a sus hijo de 9 años y lo filmó.

Un hombre de 44 años fue detenido en la localidad bonaerense de Parque Barón, Lomas de Zamora, acusado de filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana y difundir el video entre sus allegados. Durante el operativo, la Policía además secuestró droga, armas y un auto con pedido de secuestro.

La investigación, realizada por la DDI de Lomas de Zamora bajo la órbita de la UFI N°14 especializada en estupefacientes, culminó con un allanamiento en la vivienda del acusado, conocido en la zona como “el tranza de Parque Barón”.

Allí los agentes encontraron 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver calibre 32, una pistola del mismo calibre, tres armas de utilería, 26 cartuchos de bala, dos chalecos antibala y un Volkswagen Gol robado.

Indignación por el video

El material más impactante de la causa es un video grabado por el propio detenido, en el que se observa a su hijo sentado en una cama mientras fuma marihuana. En la filmación se escucha al hombre decir: “Laburando se llama esto...”, mientras mostraba una mesa donde armaba cigarrillos. En otra parte del video señala un arma de fuego y agrega: “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”.

El acusado quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, y permanece detenido a disposición de la UFI 14 de Lomas de Zamora.

