25 de agosto de 2025 - 10:39

Misterio por el hallazgo de un hombre y una mujer muertos dentro de un auto

El impactante momento tuvo lugar en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Dentro del auto encontraron una pistola. La principal hipótesis.

Misterio por el hallazgo de un hombre y una mujer muertos dentro de un auto.

Misterio por el hallazgo de un hombre y una mujer muertos dentro de un auto.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un llamado al 911 realizado en la tarde del domingo alertó sobre la presencia de un vehículo sospechoso en un camino rural, a varios kilómetros del centro de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Al llegar al lugar, la Policía Bonaerense se encontró con una imagen impactante: dos personas muertas y un arma de fuego dentro del coche.

Leé además

Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario.

Murió una nena en un hospital de Rosario y la Justicia investiga a su padres: "Signos de abuso sexual"

Por Redacción Policiales
Todo sucedió dentro de la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Golpes en una comisaría de Jujuy: una mujer descubrió a su pareja policía en ropa interior con una compañera

Por Redacción Policiales

El Chevrolet Onix blanco, sin patentes y con una ventanilla rota fue encontrado en las inmediaciones del haras Vacación, en un acceso que se desprende de la Ruta Nacional 8. En el vidrio trasero izquierdo se observó un orificio compatible con un disparo.

Fuentes policiales detallaron que sobre el parabrisas se hallaron siete cartuchos calibre 9 milímetros intactos y que en la tapa de carga de combustible colgaba un trapo, aunque no había signos de incendio.

Embed

Dentro del auto, los peritos encontraron el cuerpo de un hombre en el asiento del conductor, con manchas de sangre y una pistola a pocos centímetros. En el asiento trasero estaba el cadáver de una mujer.

La principal hipótesis

Si bien la causa de muerte aún no fue confirmada oficialmente, según Infobae los investigadores manejan como hipótesis principal un homicidio seguido de suicidio: la mujer habría sido asesinada en otro lugar y trasladada hasta el sitio del hallazgo, donde el hombre se habría quitado la vida.

El Chevrolet Onix no tenía pedido de secuestro activo y su titular figura con domicilio en General Pacheco, partido de Tigre. El caso quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Misisipi un Buick Electra azul de 1963 fue rescatado con restos humanos en su interior. Podría cerrar el caso de Roy Benn tras casi seis décadas.

Hallazgo en el Misisipi: un auto hundido podría resolver un misterio de 60 años

Por Redacción Mundo
Un hombre fue detenido tras ser denunciado por su expareja. (Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti)

Salió de la cárcel, golpeó a su expareja en la vía pública y terminó estrellando su auto en una persecución

Por Redacción Policiales
Un motociclista se accidentó en solitario en Guaymallén y perdió la vida

Un joven motociclista chocó contra el boulevard y murió en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Archivo / Los Andes

Fin de semana con 88 incendios en Mendoza: el reporte de Defensa Civil

Por Redacción Policiales