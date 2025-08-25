Misterio por el hallazgo de un hombre y una mujer muertos dentro de un auto.

Un llamado al 911 realizado en la tarde del domingo alertó sobre la presencia de un vehículo sospechoso en un camino rural, a varios kilómetros del centro de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Al llegar al lugar, la Policía Bonaerense se encontró con una imagen impactante: dos personas muertas y un arma de fuego dentro del coche.
El Chevrolet Onix blanco, sin patentes y con una ventanilla rota fue encontrado en las inmediaciones del haras Vacación, en un acceso que se desprende de la Ruta Nacional 8. En el vidrio trasero izquierdo se observó un orificio compatible con un disparo.
Fuentes policiales detallaron que sobre el parabrisas se hallaron siete cartuchos calibre 9 milímetros intactos y que en la tapa de carga de combustible colgaba un trapo, aunque no había signos de incendio.
Dentro del auto, los peritos encontraron el cuerpo de un hombre en el asiento del conductor, con manchas de sangre y una pistola a pocos centímetros. En el asiento trasero estaba el cadáver de una mujer.
La principal hipótesis
Si bien la causa de muerte aún no fue confirmada oficialmente, según Infobae los investigadores manejan como hipótesis principal un homicidio seguido de suicidio: la mujer habría sido asesinada en otro lugar y trasladada hasta el sitio del hallazgo, donde el hombre se habría quitado la vida.
El Chevrolet Onix no tenía pedido de secuestro activo y su titular figura con domicilio en General Pacheco, partido de Tigre. El caso quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno.