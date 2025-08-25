Salió de la cárcel, golpeó a su expareja en la vía pública y terminó estrellando su auto en una persecución

Ocurrió en Godoy Cruz. El sujeto amenazó a la denunciante y también al personal policial presente, luego huyó pero terminó chocando su vehículo con un poste de luz.

Un hombre fue detenido tras ser denunciado por su expareja. (Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti)

La Policía de Mendoza fue alertada esta tarde sobre un caso de violencia de género en Godoy Cruz. El aviso lo dio la víctima, a través de la línea de Emergencias, al notificar que la expareja la estaba golpeando en la vía pública.

Personal policial arribó al lugar cerca de las 17 y dialogó con la mujer, quien manifestó que el sujeto que la agredía habría salido del penal a fines de junio. Además detalló que en varias oportunidades la agredió físicamente.

En ese momento, se hizo presente el hombre (A. G. P. de 39 años) realizando gestos y amenazas hacia la denunciante y a los efectivos. Acto seguido, el sujeto se dio a la fuga en un vehículo Ford Escort.

ATENCIÓN

Persecución en Godoy Cruz terminó con un auto estrellado contra un poste y una persona detenida. Sucedió en la lateral Este del Corredor del Oeste @radionihuil pic.twitter.com/VFNoaVGkJC — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) August 24, 2025 Tras hacer caso omiso a las balizas y sirenas de la movilidad policial, el hombre perdió el dominio de su vehículo a los pocos metros de su escape. Como consecuencia terminó chocando contra un poste de luz, en la intersección de Calle Santander y Zaragoza del mencionado departamento.