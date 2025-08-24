24 de agosto de 2025 - 17:41

Golpes en una comisaría de Jujuy: una mujer descubrió a su pareja policía en ropa interior con una compañera

Tras ser descubiertos, los dos oficiales reaccionaron de mala manera y golpearon a la mujer. Fueron imputados por las agresiones.

Todo sucedió dentro de la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Una mujer descubrió a su marido policía en ropa interior junto a una compañera de trabajo del hombre. Todo ocurrió dentro de la comisaría en la que trabajaban ambos policías. Acto seguido, la mujer los increpó pero se llevó la peor parte.

El caso ocurrió en la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Aunque el episodio se reportó el pasado viernes, recién se dio a conocer en las últimas horas, ya que la causa se lleva adelante con estricto hermetismo.

Según informó el medio local Jujuy al momento, la esposa del policía se acercó hasta la comisaría durante la madrugada. Allí encontró en una de las habitaciones a su pareja en ropa interior junto a otra oficial, quien también cumple tareas en la misma dependencia.

Luego de ser descubiertos, los supuestos amantes comenzaron a golpear a la mujer. Tras el escándalo, los efectivos intentaron llevar a la víctima a otra comisaría y ocultar lo ocurrido.

Sin embargo, el hecho fue notificado por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. A la víctima se le tomó la declaración y a posterior se le trasladó el informe al fiscal Agustín Jarma, que está al frente del caso.

Ahora los efectivos que protagonizaron el violento episodio se encuentran separados de sus cargos, bajo sumarios administrativos e imputados por las agresiones a la mujer víctima del engaño. Además trascendió que el hombre está acusado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, mientras que la oficial está acusada del delito de “lesiones leves”.

El viernes ambos policías fueron notificados de las imputaciones y les designaron abogados defensores que llevarán adelante el caso.

