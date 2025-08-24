Murió una nena en un hospital de Rosario y la Justicia investiga a su padres: "Signos de abuso sexual"

La menor de 5 años ingresó al hospital con convulsiones y lesiones, muriendo minutos después. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial para realizarle una autopsia.

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario fue escenario de un caso conmocionante este sábado: una nena de 5 años ingresó con un cuadro crítico y murió a los pocos minutos. La pequeña presentaba convulsiones, dolores y lesiones visibles, lo que encendió las alarmas entre el personal médico.

La Justicia puso bajo investigación a la madre de la víctima, de 28 años, y a su pareja, de 24, quienes fueron demorados, pero luego recuperaron la libertad. Mientras tanto, el cuerpo de la niña fue derivado al Instituto Médico Legal, donde se le realizará una autopsia para determinar las causas de la muerte.

Signos de abuso sexual: secuestro de celulares Según fuentes policiales, la menor había sido trasladada de urgencia a la guardia pasadas las 15.30 por su madre y padrastro. Los profesionales que la atendieron detectaron posibles lesiones en la zona genital, lo que abrió la hipótesis de un presunto abuso, aunque por ahora no hay confirmaciones.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó en un comunicado que la nena llegó al hospital “con un cuadro de sepsis generalizada grave, siendo asistida y falleciendo a los pocos minutos del ingreso”.

La investigación quedó en manos del departamento de Homicidios Dolosos, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas. Entre las primeras medidas, se secuestraron los celulares de la madre y su pareja, que serán peritados en busca de pruebas.