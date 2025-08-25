25 de agosto de 2025 - 08:52

Un joven motociclista chocó contra el boulevard y murió en Guaymallén

El incidente sucedió temprano en calle Severo del Castillo, en Los Corralitos.

Un motociclista se accidentó en solitario en Guaymallén y perdió la vida

Un motociclista se accidentó en solitario en Guaymallén y perdió la vida

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 27 años perdió la vida esta madrugada tras accidentarse con su moto en Guaymallén cuando se dirigía a su trabajo.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 de este lunes en calle Severo del Castillo, 150 metros al sur de ruta 20, en el distrito de Los Corralitos.

La víctima fue identificada como Hugo Esteban Rubio (27), quien conducía una motocicleta Corven en dirección al sur.

Por motivos que se investigan, el hombre perdió el control del rodado, se desvió hacia el boulevard y terminó impactando contra un poste. El golpe lo arrojó violentamente al asfalto, provocándole graves heridas que derivaron en su muerte inmediata.

Efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar y trabajaron en el corte de tránsito mientras se desarrollaban las pericias. Minutos después, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyos médicos confirmaron el deceso del motociclista.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal 19 de Guaymallén.

