Bahía Blanca: encapuchados maniataron a un jubilado de 80 años y le robaron 10 mil dólares

Los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. El dinero eran ahorros destinados para futuros viajes.

Bahía Blanca fue escenario de un violento robo contra un jubilado. Un hombre de 80 años fue sorprendido en su propia casa por dos delincuentes encapuchados, que lo maniataron y se llevaron 10 mil dólares. La Policía trabaja ahora sobre cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

El hecho ocurrió el fin de semana en una vivienda de la calle Humboldt al 200, cuando los ladrones forzaron una reja de una ventana en el patio trasero para ingresar. Una vez dentro, sorprendieron a la víctima, identificada como José Pablo Tobal, que descansaba en una de las habitaciones.

Los asaltantes, armados con una chaira para afilar cuchillos que tomaron de la propiedad del dueño de casa, los ladrones lo amenazaron y le exigieron que les entregue el dinero en efectivo. Además, le pidieron que se “quede tranquilo” para no tener que acudir a los golpes.

Tras apoderarse de unos diez mil dólares en efectivo, dinero que tenía la víctima como ahorros y destinado para futuros viajes, los delincuentes con un cable y una venda elástica lo maniataron de pies y manos a una cama para luego darse a la fuga.

Poco después Tobal logró zafar de las ataduras, alertar al servicio de emergencias 911 y a un familiar quien de inmediato se hizo presente en el lugar. El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos en la causa caratulada como “robo agravado”.

