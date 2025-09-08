8 de septiembre de 2025 - 15:22

Un tren embistió a un colectivo en México y causó una tragedia: ocho muertos y más de 40 heridos

Ocurrió este lunes en el municipio de Atlacomulco. Un video captó cómo el micro de dos pisos cruza lentamente las vías y es impactado por el tren.

Tragedia en México.

Por Redacción Mundo

Un grave accidente se registró este lunes en México cuando un tren embistió a un autobús de pasajeros de dos pisos que intentaba cruzar las vías. El saldo fue muy trágico: al menos ocho personas fallecieron y otras 45 resultaron heridas, según confirmaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió durante la mañana en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, a la altura del municipio de Atlacomulco. La magnitud del choque obligó a un fuerte despliegue de servicios de emergencias y al cierre total de la circulación en ambos sentidos.

Los heridos fueron trasladados a un hospital, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar, informó la agencia estatal de protección civil alrededor de las 8:30 a. m. hora local.

Medios locales informaron que el autobús partió de San Felipe del Progreso, municipio del Estado de México, la madrugada con destino a la Ciudad de México.

Videos e imágenes de la tragedia

Un video en línea mostró que, en una vía transitada con muchos vehículos esperando, el autobús de dos pisos cruzó lentamente las vías y fue impactado por el tren, impulsándose sobre la vía. Además, imágenes post-accidente comenzaron a circular en las redes sociales, aunque hieren la sensibilidad.

El sistema de videovigilancia del estado indicó que la carretera fue cerrada en ambos sentidos mientras continuaban las labores de rescate y forense.

