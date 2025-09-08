8 de septiembre de 2025 - 17:32

Mundial 2026: Túnez se convirtió en el seleccionado número 18 con el boleto a la cita ecuménica

Túnez le ganó 1-0 a Guinea Ecuatorial y al asegurarse el primer puesto del Grupo H de las Eliminatorias Africanas, sacaron boleto para el Mundial 2026.

MUNDIAL 2026. Túnez se metió en la cita ecuménica que se disputarà en Estados Unidos, México y Canadá.&nbsp;

MUNDIAL 2026. Túnez se metió en la cita ecuménica que se disputarà en Estados Unidos, México y Canadá. 

SELECCIÓN ARGENTINA. 

Admiración absoluta: qué dijo Lionel Scaloni sobre Sebastián Beccacece

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS.  

La Selección Argentina se despide de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador: hora, formaciones y TV

Las Águilas de Cartago le ganaron 1-0 a Guinea Ecuatorial como visitante en el Estadio de Malabo por las Eliminatorias Africanas con un gol sobre la hora de Mohamed Ben Romdhane y, al ubicarse en el primer puesto del Grupo H (22 puntos, producto de siete triunfos y un empate), se aseguraron disputar la próxima Copa del Mundo.

Todos los clasificados al Mundial 2026

  • Canadá (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • EE.UU. (anfitrión)
  • Japón (Asia)
  • Nueva Zelanda (Oceanía)
  • Irán (Asia)
  • Argentina (Sudamérica)
  • Uzbekistán (Asia)
  • Corea del Sur (Asia)
  • Jordania (Asia)
  • Australia (Asia)
  • Brasil (Sudamérica)
  • Ecuador (Sudamérica)
  • Uruguay (Sudamérica)
  • Colombia (Sudamérica)
  • Paraguay (Sudamérica)
  • Marruecos (África)
  • Túnez (África)

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El sorteo se hará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, Estados Unidos, a partir las 14. Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA. Las mismas serán sorteadas de manera que cada pelotón tenga un país en cada bombo.

