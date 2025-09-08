Mundial 2026: Túnez se convirtió en el seleccionado número 18 con el boleto a la cita ecuménica

Túnez le ganó 1-0 a Guinea Ecuatorial y al asegurarse el primer puesto del Grupo H de las Eliminatorias Africanas, sacaron boleto para el Mundial 2026.

MUNDIAL 2026. Túnez se metió en la cita ecuménica que se disputarà en Estados Unidos, México y Canadá.

Embed ¡TÚNEZ, CLASIFICADO AL MUNDIAL 2026!



En Malabo y con un gol agónico de Mohamed Ben Romdhane (90'+4'), las Águilas de Cartago vencieron 1-0 a Guinea Ecuatorial y son el 2º equipo africano con boleto asegurado



TUN jugará su 7ª Copa del Mundopic.twitter.com/CeRwSEHIKQ — Camino Mundial (@caminomundialok) September 8, 2025 Las Águilas de Cartago le ganaron 1-0 a Guinea Ecuatorial como visitante en el Estadio de Malabo por las Eliminatorias Africanas con un gol sobre la hora de Mohamed Ben Romdhane y, al ubicarse en el primer puesto del Grupo H (22 puntos, producto de siete triunfos y un empate), se aseguraron disputar la próxima Copa del Mundo.

G0VX8keXgAA2lNY MUNDIAL 2026. La selección tunecina recibe el sobrenombre de Los Águilas de Cartago. Los colores del equipo son el rojo y el blanco. Gentileza. Será la séptima cita ecuménica de Túnez en toda su historia y la tercera de forma consecutiva. En total estuvo en Argentina 1978, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Todos los clasificados al Mundial 2026 Canadá (anfitrión)

México (anfitrión)

EE.UU. (anfitrión)

Japón (Asia)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Irán (Asia)

Argentina (Sudamérica)

Uzbekistán (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Jordania (Asia)

Australia (Asia)

Brasil (Sudamérica)

Ecuador (Sudamérica)

Uruguay (Sudamérica)

Colombia (Sudamérica)

Paraguay (Sudamérica)

Marruecos (África)

Túnez (África)