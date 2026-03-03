Cristiano Ronaldo en alerta: lesión en la rodilla y misterio por su paradero en Arabia Saudita

El astro atraviesa horas ajetreadas, entre su situación física y la seguridad de su familia por el conflicto en Medio Oriente.

No son días sencillos para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. En medio del encrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que despierta las alarmas respecto a su paradero y el de su familia, sufrió una lesión que hasta podría marginarlo del Mundial 2026.

Las noticias recorren los portales del mundo por tratarse de una de las figuras máximas del deporte actual, que está inmersa en una zona de fuertes combates militares. Por ese motivo, llamó poderosamente la atención que el avión privado del astro partiera este lunes por la noche desde la ciudad de Riad con destino a Madrid. Según trascendió, el Bombadier Global Express 6500 aterrizó a la 1 de la madrugada en España, pero rápidamente volvió a levantar vuelo hacia Arabia Saudita.

A partir de allí, pudo reconstruirse que el portugués nunca abordó el transporte, pero no se descarta que pueda haberlo utilizado algún familiar o allegado para emigrar de dicho país. Lo cierto es que el club donde juega Ronaldo, Al - Nassr, fue el que terminó con los rumores con una publicación que redes del jugador y la frase: "En casa".

Cristiano Ronaldo se lesionó, y no hay tiempo estimado de recuperación:

because the journey never pauses pic.twitter.com/kBaHxc3pFj — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026 Lo que sí despierta dudas es su estado físico, debido a una molestia que podría hasta marginarlo del Mundial 2026. La institución se expresó oficialmente al respecto: "Cristiano Ronaldo fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva luego del partido ante Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo observación día a día".

Ni el club ni el propio jugador informaron el tiempo de recuperación estimado, lo que genera preocupación en Portugal a tres meses para el comienzo de la Copa del Mundo. De todas formas cabe aclarar que es una situación crónica del portugués, con la que convive desde el 2014. Así, todo parece indicar que puede retornar en algunas jornadas a la normalidad.