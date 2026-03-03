Súper Rugby: Capibaras tras vencer a Cobras domina la tabla en el torneo continental

Completa se disputó la segunda fecha del torneo Súper Rugby Américas que tiene como líder a Capibaras, las escoltas son Tarucas y Dogos y cierra el lote de arriba Pampas. En esta segunda ronda de partidos, ganaron las franquicias de Córdoba, Tucumán, Litoral y Chile.
Dogos de Córdoba ganó el Derby en el torneo de Franquicias
Por la segunda fecha del Super Rugby Américas, Dogos con buenas actuaciones mendocinas como las de Valentín Gonzálvez, Aitor Bildosola y Julián Hernández, derrotó a Pampas, por 36 a 34 en un ajustado encuentro disputado ante un gran marco de público en el estadio del Club Atlético de San Isidro.
La primera mitad fue un verdadero duelo táctico y físico. Los cordobeses golpearon de entrada y, a los 2 minutos, apoyaron el primer try del partido por intermedio de Valentín González, con posterior conversión de Julián Hernández. Pampas intentó reaccionar apoyándose en la fortaleza de su scrum, pero la defensa de Dogos resistió y logró despejar el peligro.
Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón insistieron y, a los 13 minutos, aprovecharon una infracción para sumar sus primeros tres puntos gracias a la buena pegada de su apertura, Bautista Farisé. Promediando el primer tiempo, el conjunto local encontró mayor efectividad y, tras una notable acción individual de Rodrigo Fernández Criado —con amague incluido—, consiguió su primer try de la noche y dio vuelta el marcador.
La respuesta visitante no tardó en llegar: tras una sólida secuencia de line y maul, el mendocino Aitor Bildosola apoyó el try y Julián Hernández aportó la conversión para recuperar la ventaja.
A tres minutos del cierre de la etapa inicial, Dogos volvió a imponer su arma más eficaz —el line y maul— y amplió la diferencia con el tercer try, apoyado por el hooker Juan Greising Revol. Así, la visita se fue al descanso arriba por 19 a 10, mostrando mayor prolijidad y paciencia en su juego.
¿Qué pasó en el segundo tiempo?
En el complemento, Pampas salió decidido a revertir la imagen, pero a los 3 minutos sufrió la amarilla de Berardi Calvo por reiteración de infracciones y quedó momentáneamente con un hombre menos. Dogos capitalizó rápidamente la superioridad numérica y, dos minutos después, volvió a vulnerar el ingoal local a través de Julián Hernández.
Lejos de desmoronarse, Pampas emparejó las acciones con mayor solidez en el scrum y volvió a meterse en partido con dos tries a los 11 y 14 minutos, apoyados por Faustino Santarelli y Agustín Fraga, este último tras una gran intercepción.
El conjunto cordobés reaccionó y, a los 21 minutos, volvió a sumar tras una serie de pick and go que culminó Facundo Pueyrredón. Pampas respondió rápidamente: cinco minutos más tarde descontó con un penal de Farisé. Sin embargo, Dogos volvió a estirar la diferencia con otro envío a los palos de Hernández, infalible durante la noche.