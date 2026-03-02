2 de marzo de 2026 - 16:28

Presentaron, el Torneo del Interior de Rugby

Recordemos que Marista RC de Mendoza es el actual monarca de la competencia más importante del país en lo que respecta al rugby de clubes.

Rugby. Lanzaron el torneo del Interior en sus capítulos A y B. Marista de Mendoza fue el último campeón del TDI A.

Rugby. Lanzaron el torneo del Interior en sus capítulos "A" y "B". Marista de Mendoza fue el último campeón del TDI "A".

Por Gonzalo Tapia

Tras lo que fue la histórica consagración de Marista RC de Mendoza por primera vez en 2025 en la categoría A, y de Tucumán Rugby en el B, ya se palpita una nueva edición del Torneo del Interior de Rugby. Por tal motivo, se presentó en la ciudad de Rosario la temporada 2026 del certamen más federal del país con un representante de cada equipo participante.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) destacó que: “se avecina una nueva edición del Torneo del Interior y estamos muy entusiasmados con su inicio. Tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país. Es un torneo que crece año a año, no solo en nivel de juego sino que además tuvo muy buenas repercusiones entre los clubes, que valoraron la planificación y las oportunidades que se generaron a partir de este nuevo esquema. Desde la Unión Argentina de Rugby seguimos trabajando para que el Torneo del Interior sea una verdadera plataforma de crecimiento tanto para jugadores como para entrenadores, y estamos convencidos de que esta edición 2026 volverá a marcar un paso adelante en ese camino".

Campeones del Torneo del Interior A de Rugby

1998: Jockey Club (Córdoba)

1999: Jockey Club (Córdoba)

2000: Jockey Club (Rosario)

2001: La Tablada (Córdoba)

2002: Jockey Club (Rosario)

2003: Duendes (Rosario)

2004: Tala RC (Córdoba)

2009: Duendes (Rosario)

2010: La Tablada (Córdoba)

2011: La Tablada (Córdoba)

2012: Duendes (Rosario)

2013: Duendes (Rosario)

2014: Urú Curé (Córdoba)

2015: Cardenales (Tucumán)

2016: Los Tarcos (Tucumán)

2017: La Tablada (Córdoba)

2018: CURNE (Chaco)

2019: Gimnasia y Esgrima de Rosario

2022: Duendes (Rosario)

2023: Universitario (Tucumán)

2024: Tucumán Lawn Tennis (Tucumán)

2025: Marista RC (Mendoza)

