La lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado: ¿Peligra su participación en el Mundial 2026?

El astro salió el pasado fin de semana por una molestia, y recientemente se confirmó que tendrá que estar fuera de los campos durante un tiempo.

A menos de 100 días para la disputa del Mundial 2026, cualquier complicación física puede transformarse en un verdadero impedimento para participar del mismo. Cristiano Ronaldo lo sabe, y por eso su molestia muscular enciende las alarmas de la Selección de Portugal y de los fanáticos del Bicho.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando Al Nassr triunfó 3 a 1 ante Al Fayha con un tanto de penal de Cristiano incluido. Allí, a poco para el cierre del encuentro, el astro portugués pidió cambio luego de sentir un dolor en el muslo que le impedía seguir dentro del campo de juego. La imagen del cuerpo médico colocándole hielo en la zona recorrió el mundo, despertando las alarmas respecto a su futuro inmediato.

Rápidamente, el club intentó calmar las aguas con un comunicado donde se evitó dar demasiadas precisiones. "A Cristiano Ronaldo le han diagnosticado una lesión muscular en el muslo tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó su programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria", expresaron hace algunos días.

Sin embargo, el tiempo pasó y la realidad salió a la luz a través de diversos estudios. Lejos de tratarse de una simple molestia, se confirmó que el Bicho sufrió una lesión de gravedad que lo alejará de los terrenos durante, por lo menos, cuatro semanas. Fue el propio entrenador del equipo de Arabia Saudita, Jorge Jesús, el que aseguró: “En el último partido salió con molestias musculares. Tras las pruebas se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado y requería reposo y recuperación”.

Por otro lado, los rumores que hablaban de una salida de Ronaldo de Medio Oriente con destino a Madrid quedaron confirmados. "Cristiano viajará ahora a España", contó el DT. Lo que sí fue descartado, es que su viaje se haya producido por el temor a la escalada bélica en la región. En ese aspecto, su entrenador expresó que se fue "al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo".