Atención fanáticos: FIFA habilitará la compra de entradas para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que desde el 10 de septiembre comenzará la preventa de entradas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA comienza a vender las entradas para el Mundial 2026

La FIFA comienza a vender las entradas para el Mundial 2026

FIFA
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comenzó oficialmente con el anuncio del inicio de la primera fase de venta de boletos. A partir del miércoles 10 de septiembre los interesados podrán registrarse en el sorteo preferente de la FIFA, que otorgará acceso exclusivo a la compra anticipada de entradas.

Marcelo Gallardo y una dura competencia hasta fin de año con River: Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores. 

Mundo River: Las nueve bajas del equipo de Marcelo Gallardo por la fecha FIFA

El Mundial 2026 será el primero con un formato que incluye 48 selecciones participantes y 3 países anfitriones.  Foto: FIFA.

Selección Argentina: todoss los detalles del sorteo del Mundial 2026, con lugar y día confirmados

El periodo de registro se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre en FIFA.com/boletos. Para participar, los interesados deberán crear un FIFA ID y cumplir con las condiciones establecidas. No se requiere pago alguno para inscribirse ni para resultar ganador. La asignación de boletos se realizará mediante selección aleatoria y los ganadores recibirán notificaciones por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con fechas y horarios específicos para completar la compra.

Los boletos para la fase de grupos tendrán un costo inicial de 60 dólares, mientras que los asientos más exclusivos para la final alcanzarán los 6.730 dólares. Se ofrecerán diferentes modalidades: entradas individuales, boletos por sede o por equipo. Además, conforme avance el proceso de venta, se incorporarán opciones como boletos de aficionado y condicionales.

Paso a paso para registrarse en el sorteo preferente de la FIFA:

  • Ingresar a FIFA.com/boletos.

  • Crear un FIFA ID, en caso de no tenerlo.

  • Completar el registro en el sorteo preferente de Visa entre el 10 y el 19 de septiembre.

  • Esperar la notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, donde se informará si fue seleccionado.

  • En caso de ser ganador, ingresar en la fecha y hora asignada para comprar boletos (sujetos a disponibilidad)

Las fases de venta siguientes para el Mundial:

La FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026.
Tras el sorteo preferente, se abrirán nuevas fases de venta. La segunda, prevista entre el 27 y el 31 de octubre, también funcionará bajo un sistema de registro y selección aleatoria. Más adelante, se realizará una tercera fase tras el sorteo final del torneo, en la que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos. Finalmente, se habilitará una etapa de venta por orden de llegada para los boletos restantes.

Además, el ente rector del fútbol mundial recordó que FIFA.com/boletos es la única fuente oficial de entradas y anunció que, más adelante, se habilitará una plataforma oficial de reventa, con el fin de proteger a los aficionados frente a la reventa no autorizada.

