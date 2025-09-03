Ancelotti durísimo con los criterios para dejar afuera a Neymar: "Lo físico y que jueguen para el equipo"

El entrenador de la Selección de Brasil justificó la no convocatoria de Neymar en la última doble fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

El director técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, se refirió a la ausencia de Neymar Junior en el plantel para disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, asegurando que se trata de una decisión basada en el estado físico y el individualismo del crack.

Las declaraciones del entrenador causaron mucho revuelo, y profundizan un frente que se abrió en las últimas semanas entre el astro del Santos y el italiano. En ese sentido, ante la consulta de la prensa sobre cómo había tomado las críticas a su determinación de no contar con el exBarcelona, expresó: "Las recibí normal. Fue una decisión técnica".

La durísima explicación de Ancelotti sobre la ausencia del astro de Brasil: image.png Carlo Ancelotti fustigó a Neymar Gentileza Luego, decidió ir a fondo y tirarle toda la responsabilidad al futbolista, sobre el que dejó entrever que no está en condiciones para jugar con el equipo nacional. "La condición física es un criterio muy importante para el cuerpo técnico. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos", aseguró.

Pero la cosa no quedó, porque Carletto finalizó su explicación con un tiro por elevación a Neymar, al que no nombró directamente pero trató de individualista. "De esos jugadores evaluamos su calidad, el que estén 100% bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente".

"No necesito llamarlos para explicarles, creo que Neymar tiene mi número" Neymar Neymar, crítico con su Selección Cabe destacar que hace una semana, cuando confirmó la lista de convocados para enfrentar a Chile y Bolivia, el entrenador había asegurado: "Neymar no está en esta segunda convocatoria porque tuvo un pequeño problema la semana pasada, pero no necesita pruebas. Todo el mundo lo conoce, a la Selección, y a toda la hinchada brasileña. Neymar, como todos los demás, necesita estar en buena forma física para ayudar al equipo a tener un buen desempeño e intentar dar lo mejor de sí en el Mundial"