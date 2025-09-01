Neymar quedó marginado de la Selección de Brasil y se encendió un cruce de versiones con Ancelotti

La ausencia de Neymar en la lista de convocados de la selección brasileña para los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha desatado una ola de especulaciones y declaraciones encontradas entre el futbolista y el seleccionador, Carlo Ancelotti. Mientras el entrenador argumenta motivos físicos, el jugador sostiene que su exclusión responde a decisiones técnicas.

La polémica cobró fuerza tras el empate 0 a 0 entre Santos y Fluminense en Vila Belmiro , partido en el que Neymar completó los 90 minutos. Al finalizar el encuentro, el delantero fue claro ante los micrófonos: “ Me dejaron afuera por una cuestión técnica. No tiene nada que ver con lo físico. Respeto la decisión, pero es eso”, afirmó.

Neymar reconoció que venía lidiando con una molestia en el aductor, aunque aseguró que no le impidió competir con normalidad. “ Tenía una inflamación, sí, pero era leve. Por eso jugué . Contra Bahía no iba a estar porque estaba suspendido, así que aprovecharon para darme descanso en la semana”, explicó.

Sin embargo, Ancelotti ofreció otra versión al anunciar la convocatoria. Desde la conferencia de prensa, el entrenador italiano justificó la ausencia del ex PSG y también la de Rodrygo Goes apelando al historial médico de ambos. “Neymar tuvo una molestia recientemente. No necesitamos evaluarlo ahora, ya sabemos lo que puede aportar. Queremos que llegue al 100% al Mundial”, señaló el técnico.

Aunque Brasi l ya tiene su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo , el cuerpo técnico decidió utilizar estos encuentros de la serie las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 (el 4 de septiembre frente a Chile en el Maracaná y el 9 ante Bolivia en los 4.000 metros de altitud de El Alto) como espacio de observación para nuevos nombres. Según Ancelotti , se trata de ampliar el abanico de opciones de cara al futuro.

Tras su regreso al Santos tras una etapa en el fútbol saudí, Neymar había manifestado su deseo de retomar ritmo competitivo con el objetivo de regresar a la verdeamarela. La última vez que vistió la camiseta nacional fue en octubre de 2023, cuando una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda lo dejó fuera de competencia.

Pese a su visible incomodidad por no ser convocado, el atacante evitó confrontaciones abiertas: “No queda otra que alentar a los muchachos para que lo hagan bien”, dijo con tono medido. Sin embargo, aprovechó el diálogo con la prensa para criticar el uso del VAR en la jugada final del duelo contra Fluminense, anulada por un fuera de juego milimétrico: “Yo cambiaría esas reglas. Por un pie, una línea… No tiene sentido”, opinó.

image Carlo Ancelotti, el entrenador italiano de la Selección de Brasil. Gentileza.

La próxima ventana FIFA en octubre, en la que Brasil enfrentará a Corea del Sur y Japón en partidos amistosos, podría marcar el retorno de Neymar al equipo. Ancelotti, por su parte, dejó abierta la puerta y hasta deslizó que la comunicación está disponible: "Todos lo conocen, el cuerpo técnico, la selección, los aficionados de Brasil. Neymar tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudar a la selección en el Mundial”, declaró el DT.

Con 79 goles en 128 partidos, Neymar sigue siendo una figura clave en la historia reciente del seleccionado brasileño. La incógnita ahora es si el presente físico y deportivo le alcanzará para ser parte de un nuevo ciclo bajo el mando del técnico italiano.