1 de septiembre de 2025 - 15:46

Liga Argentina de Básquet: Huracán Las Heras confirmó su presencia y acompañará a Rivadavia en el ascenso

La AdC anunció los 34 equipos que competirán en la temporada 2025-2026 de la Liga Argentina de Básquet y aparece el nombre de Huracán Las Heras. Histórico.

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET. Martín Irrutía, jugador mendocino que se convirtió en símbolo de Huracán Las Heras.&nbsp;

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET. Martín Irrutía, jugador mendocino que se convirtió en símbolo de Huracán Las Heras. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 (17 por Conferencia) , siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya yHuracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.

agustín pujol
Agustín Pujo, será el DT de Huracán Las Heras en la Liga Argentina de Básquet.

Agustín Pujo, será el DT de Huracán Las Heras en la Liga Argentina de Básquet.

Para la provincia de Mendoza será un hecho histórico, será la primera vez desde 1992, cuando la principal categoría de ascenso del básquet argentino pasó a llamarse TNA (Torneo de Nacional de Ascenso) y dejó atrás la Primera Nacional B, que tendrá dos representantes: Rivadavia Básquet (jugará su décima temporada consecutiva) y Huracán Las Heras, quien disputó la última Liga Federal y dejó una gran imagen, quedando afuera en semifinales de conferencia.

¿Quién será el DT de Huracán Las Heras y quiénes son los refuerzos confirmados?

Al frente del equipo seguirá el rosarino Agustín Pujol, quien realizó una excelente temporada en la Liga Federal 2025. Como refuerzos, ya están confirmado el base Adriano Maretto, hijo del recordado Javier Maretto, campeón con Ferro en el inicio de la Liga Nacional y luego símbolo de Libertad de Súnchales. El base de 1,89 metro se inició en River y después pasó por Obras Sanitarias, donde se desempeñó hasta los 17 años. A partir de ese momento, comenzó su periplo por distintos equipos de la Liga Argentina.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 15.34.56 (1)
Adriano Maretto, el base, hijo del recordado Javier Maretto, es nuevo jugador de Huracán Las Heras para la Liga Argentina de Básquet.

Adriano Maretto, el base, hijo del recordado Javier Maretto, es nuevo jugador de Huracán Las Heras para la Liga Argentina de Básquet.

Otra de las apuestas fuertes del Globo será el escolta Sebastián Eneo Mig nani, jugador nacido el 16 de agosto de 1990 (35 años) en Mar del Plata y de 1,84 de altura. Fue el primer jugador argentino en disputar la Liga de Islandia. Su último paso fue por Racing Club. Y con respecto al jugador extranjero, llegará de EEUU, el alero Christian Oshon Thompson.

Por el momento, son los tres refuerzos confirmados de Huracan Las Heras, más la base del plantel que jugó la Liga Federal: Dante Dal Dosso; Martín Irrutía; Octavo Lagger; Ramiro Méndez; Lucas Mussante; Juan Ignacio Tizza; entre otros.

23_oct_web_u4
El escolta Sebastián

El escolta Sebastián "Cañita" Mignani, es nuevo jugador de Huracán Las Heras para la Liga Argentina de Básquet.

Liga Argentina de Básquet: últimas novedades

Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Huracán Las Heras.jpeg
LIGA FEDERAL DE BÁSQUET. Huracán Las Heras derrotó a Talleres, está invicto en casa y el sueño sigue más firme que nunca.

LIGA FEDERAL DE BÁSQUET. Huracán Las Heras derrotó a Talleres, está invicto en casa y el sueño sigue más firme que nunca.

CONFERENCIA NORTE

  • Amancay de La Rioja

  • Barrio Parque de Córdoba

  • Bochas de Colonia Caroya

  • Colón de Santa Fe

  • Comunicaciones de Mercedes

  • Estudiantes de Tucumán

  • Fusión Riojana

  • Hindú de Córdoba

  • Huracán de Las Heras

  • Independiente de Santiago del Estero

  • Jujuy Básquet

  • Rivadavia de Mendoza

  • Salta Basket

  • San Isidro de San Francisco

  • Santa Paula de Galvez

  • Sportivo Suardi

  • Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR

  • Centenario de Venado Tuerto

  • Central Entrerriano de Gualeguaychú

  • Ciclista Juninense

  • Deportivo Norte de Armstrong

  • Deportivo Viedma

  • El Talar

  • Gimnasia y Esgrima La Plata

  • La Unión de Colón

  • Lanús

  • Pergamino Básquet

  • Pico Football Club

  • Provincial de Rosario

  • Quilmes de Mar del Plata

  • Racing de Avellaneda

  • Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay

  • Unión de Mar del Plata

  • Villa Mitre de Bahía Blanca

