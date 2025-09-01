Liga Argentina de Básquet: Huracán Las Heras confirmó su presencia y acompañará a Rivadavia en el ascenso

Hace instantes, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes confirmó que la temporada 2025/26 de La Liga Argentina de Básquet se disputará con 34 clubes.

La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 (17 por Conferencia) , siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Huracán de Las Heras , además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.

Para la provincia de Mendoza será un hecho histórico, será la primera vez desde 1992, cuando la principal categoría de ascenso del básquet argentino pasó a llamarse TNA (Torneo de Nacional de Ascenso) y dejó atrás la Primera Nacional B , que tendrá dos representantes: Rivadavia Básquet (jugará su décima temporada consecutiva) y Huracán Las Heras, quien disputó la última Liga Federal y dejó una gran imagen, quedando afuera en semifinales de conferencia.

Agustín Pujo, será el DT de Huracán Las Heras en la Liga Argentina de Básquet.

Al frente del equipo seguirá el rosarino Agustín Pujol , quien realizó una excelente temporada en la Liga Federal 2025. Como refuerzos, ya están confirmado el base Adriano Maretto, hijo del recordado Javier Maretto, campeón con Ferro en el inicio de la Liga Nacional y luego símbolo de Libertad de Súnchales. El base de 1,89 metro se inició en River y después pasó por Obras Sanitarias, donde se desempeñó hasta los 17 años. A partir de ese momento, comenzó su periplo por distintos equipos de la Liga Argentina.

Adriano Maretto, el base, hijo del recordado Javier Maretto, es nuevo jugador de Huracán Las Heras para la Liga Argentina de Básquet.

Por el momento, son los tres refuerzos confirmados de Huracan Las Heras, más la base del plantel que jugó la Liga Federal: Dante Dal Dosso; Martín Irrutía; Octavo Lagger; Ramiro Méndez; Lucas Mussante; Juan Ignacio Tizza; entre otros.

23_oct_web_u4 El escolta Sebastián "Cañita" Mignani, es nuevo jugador de Huracán Las Heras para la Liga Argentina de Básquet. Gentileza.

Liga Argentina de Básquet: últimas novedades

Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

Huracán Las Heras.jpeg LIGA FEDERAL DE BÁSQUET. Huracán Las Heras derrotó a Talleres, está invicto en casa y el sueño sigue más firme que nunca. GENTILEZA.

CONFERENCIA NORTE

Amancay de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Bochas de Colonia Caroya

Colón de Santa Fe

Comunicaciones de Mercedes

Estudiantes de Tucumán

Fusión Riojana

Hindú de Córdoba

Huracán de Las Heras

Independiente de Santiago del Estero

Jujuy Básquet

Rivadavia de Mendoza

Salta Basket

San Isidro de San Francisco

Santa Paula de Galvez

Sportivo Suardi

Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR