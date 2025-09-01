Liga Argentina de Básquet: Huracán Las Heras confirmó su presencia y acompañará a Rivadavia en el ascenso

Hace instantes, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes confirmó que la temporada 2025/26 de La Liga Argentina de Básquet se disputará con 34 clubes.
La AdC anunció los 34 equipos que competirán en la temporada 2025-2026 de la Liga Argentina de Básquet y aparece el nombre de Huracán Las Heras. Histórico.
Hace instantes, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes confirmó que la temporada 2025/26 de La Liga Argentina de Básquet se disputará con 34 clubes.
La categoría verá ampliada su cantidad de equipos a 34 (17 por Conferencia) , siendo las caras nuevas Hindú Club de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya yHuracán de Las Heras, además de los ascendidos desde La Liga Federal: Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Galvez.
Para la provincia de Mendoza será un hecho histórico, será la primera vez desde 1992, cuando la principal categoría de ascenso del básquet argentino pasó a llamarse TNA (Torneo de Nacional de Ascenso) y dejó atrás la Primera Nacional B, que tendrá dos representantes: Rivadavia Básquet (jugará su décima temporada consecutiva) y Huracán Las Heras, quien disputó la última Liga Federal y dejó una gran imagen, quedando afuera en semifinales de conferencia.
Al frente del equipo seguirá el rosarino Agustín Pujol, quien realizó una excelente temporada en la Liga Federal 2025. Como refuerzos, ya están confirmado el base Adriano Maretto, hijo del recordado Javier Maretto, campeón con Ferro en el inicio de la Liga Nacional y luego símbolo de Libertad de Súnchales. El base de 1,89 metro se inició en River y después pasó por Obras Sanitarias, donde se desempeñó hasta los 17 años. A partir de ese momento, comenzó su periplo por distintos equipos de la Liga Argentina.
Otra de las apuestas fuertes del Globo será el escolta Sebastián Eneo Mig nani, jugador nacido el 16 de agosto de 1990 (35 años) en Mar del Plata y de 1,84 de altura. Fue el primer jugador argentino en disputar la Liga de Islandia. Su último paso fue por Racing Club. Y con respecto al jugador extranjero, llegará de EEUU, el alero Christian Oshon Thompson.
Por el momento, son los tres refuerzos confirmados de Huracan Las Heras, más la base del plantel que jugó la Liga Federal: Dante Dal Dosso; Martín Irrutía; Octavo Lagger; Ramiro Méndez; Lucas Mussante; Juan Ignacio Tizza; entre otros.
Hispano Americano de Río Gallegos decidió vender su plaza y Zárate Basket, descendido, optó por no participar de la categoría. Asímismo, tal cual se informara oportunamente, Riachuelo intercambió su plaza con la Asociación de Clubes y disputará La Liga Argentina bajo el nombre de Fusión Riojana.
La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.
Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.
La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.
La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.
CONFERENCIA NORTE
Amancay de La Rioja
Barrio Parque de Córdoba
Bochas de Colonia Caroya
Colón de Santa Fe
Comunicaciones de Mercedes
Estudiantes de Tucumán
Fusión Riojana
Hindú de Córdoba
Huracán de Las Heras
Independiente de Santiago del Estero
Jujuy Básquet
Rivadavia de Mendoza
Salta Basket
San Isidro de San Francisco
Santa Paula de Galvez
Sportivo Suardi
Villa San Martín de Resistencia
CONFERENCIA SUR
Centenario de Venado Tuerto
Central Entrerriano de Gualeguaychú
Ciclista Juninense
Deportivo Norte de Armstrong
Deportivo Viedma
El Talar
Gimnasia y Esgrima La Plata
La Unión de Colón
Lanús
Pergamino Básquet
Pico Football Club
Provincial de Rosario
Quilmes de Mar del Plata
Racing de Avellaneda
Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
Unión de Mar del Plata
Villa Mitre de Bahía Blanca