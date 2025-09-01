1 de septiembre de 2025 - 12:44

Handball: Municipalidad de Tunuyán gritó campeón en el Apertura de Mayores

Los chicos del septeto Valletano derrotaron a su similar de Filippini 34-20 y lucharán por un ascenso a la Liga de Honor de Balonmano

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Handball. La final del torneo Apertura en la división Mayor masculino se definió en favor de la Municipalidad de Tunuyán, que jugó de local en su estadio polideportivo, del Valle de Uco.

Los 34 goles del campeón fueron convertidos por: Valentín Barrera (8), Angel Paz (4), Felipe Sancho (4), Iván Guajardo (3), Ignacio García (3), Tomás Ramírez (3), Benjamín Giner (3), Isidro Isaguirre (2), Joaquín Carrasco (2), Miguel Ahumada (1), Luciano Leschneske (1). También jugaron: Agustín Gamboa, Nicolás Poblete y Facundo López, dirigidos por Esteban Farafhi secundado por Manuel Mocayar.

Para los godoicruceños de Filippini marcaron 3 goles: Claudio Mella, Benjamín Dierna y Oscar De Monte; hicieron 2 tantos: Sebastián Villalobos, Enzo Esquivel, Nicolás Gómez, Nahuel Lucero y Ramiro Luna; hizo 1 gol Mateo Herrera y no convirtieron: Joaquín Agostino, Kevin Morales, Ulises Licero, Santiago Lucero, Gabriel Martínez Lautaro Agostino y Elias Torres, que fueron dirigidos por Marcos Lucero.

Los juveniles de Godoy Cruz

En un partido emotivo desde el primer minuto, Godoy Cruz Antonio Tomba venció en la final del Apertura a Municipalidad de Maipú, en la categoría juvenil masculino.

El encuentro jugado en Godoy Cruz, debió definirse en el tiempo suplementario y lo ganó el Tomba 35 a 33. El primer tiempo fue para los locales 17 a 14, los 60 minutos terminaron 30 a 30 y en el alargue se impusieron los tombinos por 2 goles de ventaja (35-33).

Para el campeón Juan Pablo Reyes fue el goleador con 10 anotaciones. También estuvieron efectivos: Santiago Bautista (7), Emanuel Ferreyra (7) y completaron los goleadores: Federico Di Carlo (3), Joaquón Castilla (3), Franco Rojas (2), Joaquín Flores (2), y Santiago París (1). No convirtieron: Leonel Zanona, Bautista Reccitelli, Sanyiago Mendoza, Adriano Ferreyra, Miqueas Juarez, Matías Giménez. Los dirigió Lucas Caballero ayudado por Alfredo Zanona y Jonathan Giunchigirani.

Para el equipo municipal maipucino marcaron: Juan Ignacio Cuello (11), Mariano Ochoa (7), Adriel Guidolín (4), Augusto Nasif (4), Francisco Abarca (2), Nicolás García (1), Renzo Díaz (1), Santiago Castro (1), Tomás Reitano (1) y Santiago Chidaine (1). Completaron el plantel: Franco Chidaine, Renzo Montaruli, Agustín Fourcade, Jeremías Iatrino, Sebastián Azcurra y Bautista Estoco. Dirigidos por Martín Souto Cueto y Gustavo Latuff.

