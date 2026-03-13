13 de marzo de 2026 - 20:40

Nueva York la próxima parada del Circuito Mundial de Rugby Seven

La Selección Argentina de Rugby seven estará emparejada en el Grupo B con Gran Bretaña, Fiji y España

Rugby. Los capitanes de las ocho selecciones nacionales que competirán en una nueva fecha del Circuito Mundial de seven.

Rugby. Los capitanes de las ocho selecciones nacionales que competirán en una nueva fecha del Circuito Mundial de seven.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección Argentina de Rugby disputará entre este sábado y domingo la Sexta fecha o etapa del Circuito Mundial de Seven, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, metrópoli que hospedará el SVNS por primera vez.

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El seleccionado argentino compartirá el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña. Su debut será contra los oceánicos, en la jornada inaugural del sábado desde las 11 (horario de Argentina).

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El seleccionado argentino compartirá el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña. Su debut será contra los oceánicos, en la jornada inaugural del sábado desde las 11 (horario de Argentina).

Por su parte, en el siguiente compromiso se medirá frente a los Leones a partir de las 14.18 y posteriormente cerrarán la zona con los británicos a las 16.52.

Cabe recordar que serán dos zonas de cuatro equipos cada una. Los dos mejores acceden a jugar por el Oro, mientras que los dos restantes irán a las semifinales por el quinto lugar.

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