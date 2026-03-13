Nueva York la próxima parada del Circuito Mundial de Rugby Seven

La Selección Argentina de Rugby seven estará emparejada en el Grupo B con Gran Bretaña, Fiji y España

Rugby. Los capitanes de las ocho selecciones nacionales que competirán en una nueva fecha del Circuito Mundial de seven.

La Selección Argentina de Rugby disputará entre este sábado y domingo la Sexta fecha o etapa del Circuito Mundial de Seven, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, metrópoli que hospedará el SVNS por primera vez.

El seleccionado argentino compartirá el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña. Su debut será contra los oceánicos, en la jornada inaugural del sábado desde las 11 (horario de Argentina).

Partidos de Los Pumas 7's El seleccionado argentino compartirá el Grupo B junto a España, Fiji y Gran Bretaña. Su debut será contra los oceánicos, en la jornada inaugural del sábado desde las 11 (horario de Argentina).

Por su parte, en el siguiente compromiso se medirá frente a los Leones a partir de las 14.18 y posteriormente cerrarán la zona con los británicos a las 16.52.