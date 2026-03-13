13 de marzo de 2026 - 22:23

Apertura: Lanús le ganó a Estudiantes y se acerca a la zona de clasificación

Lanús tuvo pocas ocasiones, pero casi a la media hora del complemento sumó tres puntos de oro en el primer certamen del año

Fútbol. Lanús fue prolijo y pegó en el momentos justo. Es por todo esto que embolsó tres puntos importantísimos

Fútbol. Lanús fue prolijo y pegó en el momentos justo. Es por todo esto que embolsó tres puntos importantísimos

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Lanús una de las pocas ocasiones que tuvo y venció 1-0, como visitante, a Estudiantes en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura de Fútbol, disputado en el estadio Uno de esta ciudad.

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¿Qué pasó en La Plata?

El mediocampista Dylan Aquino convirtió el único gol del partido, a los 29 minutos del segundo tiempo, y le dio la victoria a Lanús, que llevaba cinco partidos sin ganar.

Todas las llegadas claras del primer tiempo fueron de Estudiantes. La primera de ellas fue a los 32 minutos, con una jugada colectiva de izquierda a derecha que terminó en un zurdazo del extremo Joaquín Tobio Burgos, que abrió el pie pero definió desviado por el segundo palo.

Un minuto más tarde, una recuperación alta del mediocampista Ezequiel Piovi permitió un remate lejano, que salió al palo derecho del arquero Nahuel Losada, que pudo evitar el gol.

En 40 minutos del primer tiempo, el delantero Edwin Cetré encaró al lateral rival por el costado izquierdo, amagó hacia afuera para luego salir perfilado para su pierna derecha e intentó sorprender con un tiro bajo al primer palo, pero tampoco pudo con Losada.

La primera situación del complemento llegó a los cuatro minutos, con un córner al segundo palo para el remate de sobrepique del defensor Santiago Núñez, que el arquero Losda pudo detener luego de una gran estirada sobre su palo derecho.

El equipo visitante abrió el marcador a los 29 minutos del segundo tiempo, luego de un contraataque desaprovechado que terminó en un centro al segundo palo del extremo Eduardo Salvio para Dylan Aquino, cuyo potente remate de primera entró por el palo derecho del arquero Fernando Muslera.

Aquino generó peligro nuevamente diez minutos después, al recibir sobre la izquierda, salir para su pierna derecha y sacar un remate al segundo palo, aunque esta vez Muslera pudo imponerse.

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