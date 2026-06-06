6 de junio de 2026 - 19:53

Godoy Cruz vuelve al Gambarte con la misión de recuperar terreno: hora, TV, formaciones

Por la fecha 17 de la Primera Nacional, el Tomba enfrenta a Mitre de Santiago del Estero este domingo a las 16.30 horas, con el arbitraje de Lucas Cavallero.

Godoy Cruz buscará la recuperación frente a su gente en el Feliciano Gambarte.&nbsp;

Godoy Cruz buscará la recuperación frente a su gente en el Feliciano Gambarte. 

Foto:

Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El entrenador del Tomba se mostró no solo conforme sino que el resultado volvió a ilusionar a la popular tombina. 

"Queremos estar en la cima": la fuerte declaración de entrenador de Godoy Cruz

Por Sergio Faria
El Tomba visitará a Estudiantes de Caseros en un partido clave por la fecha 16 del torneo de Primera Nacional.  

Nahuel Ulariaga reapareció con gol y reafirmó la ambición de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes

El equipo dirigido por Pablo De Muner afrontará un compromiso clave no solo para volver a sumar de a tres, sino también para mantener una de sus principales fortalezas en el campeonato: el invicto como local, una condición que ha logrado sostener a lo largo de toda la temporada.

Pensando en este encuentro, el plantel tombino trabajó este jueves en el Gambarte, donde el entrenador realizó una práctica formal de fútbol para definir los últimos detalles del equipo que saldrá a la cancha desde las 16.30.

Godoy Cruz vs All Boys
El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner.

El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner.

De Muner deberá realizar al menos una modificación obligada respecto del once que cayó en Buenos Aires. El mediocampista Gastón Gil Romero alcanzó el límite de tarjetas amarillas y no podrá estar presente frente al conjunto santiagueño. Su lugar sería ocupado por Juan Andrada, quien se perfila para regresar a la formación titular.

El choque ante Mitre marcará además la última presentación del Expreso como local en esta primera parte del certamen. Luego deberá afrontar dos compromisos consecutivos fuera de Mendoza: visitará a Almirante Brown y posteriormente viajará a Salta para completar el encuentro pendiente frente a Central Norte.

Ante su gente y en un escenario donde todavía no conoce la derrota, el Tomba intentará hacerse fuerte una vez más para cerrar la primera rueda con una sonrisa y seguir prendido en la pelea por los puestos de protagonismo.

Probables formaciones Godoy Cruz - Mitre:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.

Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antúnes, Pablo Minissale, Daniel Abello, Martín Rodríguez; Martin Vázquez, Juan Alesandroni, Santiago Rosales, Enzo Avaro; Agustín Ramírez, Marcos Machado. DT: Cristian Mazzon.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Arbitro: Lucas Cavallero

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Mitre:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Tomba volvió a perder en condición de visitante, esta vez frente al Pincha de Caseros. 

Godoy Cruz perdió en Caseros y sigue sin poder afirmarse como visitante

Por Sergio Faria
Fiesta de la Cerveza 2025. Fiscalía de Estado detectó posibles irregularidades tras la denuncia de un concejal kirchnerista a la comuna dirigida por el radical Diego Costarelli.

Fiesta de la Cerveza 2025: Fiscalía de Estado detectó "elementos suficientes" para investigar la licitación de Godoy Cruz

Futsal. Este martes se cierra la fecha 12 con el lance entre Alemán y el poderosos Andes Talleres

El Futsal Premium entra en una etapa de definiciones

Ni demente ni chiflado, el Loco Julio, el hincha Nº1 de Godoy Cruz

El Tomba festeja 105 años de vida: el video inédito de "El Loco" Julio que recuperó Los Andes