Godoy Cruz vuelve al Gambarte con la misión de recuperar terreno: hora, TV, formaciones

Tras la caída sufrida ante Estudiantes de Caseros en condición de visitante, Godoy Cruz buscará reencontrarse con la victoria este domingo cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Feliciano Gambarte, por la 17ª fecha de la Primera Nacional.

"Queremos estar en la cima": la fuerte declaración de entrenador de Godoy Cruz

El equipo dirigido por Pablo De Muner afrontará un compromiso clave no solo para volver a sumar de a tres, sino también para mantener una de sus principales fortalezas en el campeonato: el invicto como local, una condición que ha logrado sostener a lo largo de toda la temporada.

Pensando en este encuentro , el plantel tombino trabajó este jueves en el Gambarte , donde el entrenador realizó una práctica formal de fútbol para definir los últimos detalles del equipo que saldrá a la cancha desde las 16.30.

El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner.

De Muner deberá realizar al menos una modificación obligada respecto del once que cayó en Buenos Aires. El mediocampista Gastón Gil Romero alcanzó el límite de tarjetas amarillas y no podrá estar presente frente al conjunto santiagueño. Su lugar sería ocupado por Juan Andrada, quien se perfila para regresar a la formación titular.

El choque ante Mitre marcará además la última presentación del Expreso como local en esta primera parte del certamen. Luego deberá afrontar dos compromisos consecutivos fuera de Mendoza: visitará a Almirante Brown y posteriormente viajará a Salta para completar el encuentro pendiente frente a Central Norte.

Ante su gente y en un escenario donde todavía no conoce la derrota, el Tomba intentará hacerse fuerte una vez más para cerrar la primera rueda con una sonrisa y seguir prendido en la pelea por los puestos de protagonismo.

Probables formaciones Godoy Cruz - Mitre:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Juan Andrada, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.

Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antúnes, Pablo Minissale, Daniel Abello, Martín Rodríguez; Martin Vázquez, Juan Alesandroni, Santiago Rosales, Enzo Avaro; Agustín Ramírez, Marcos Machado. DT: Cristian Mazzon.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Arbitro: Lucas Cavallero

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Mitre: