5 de septiembre de 2025 - 02:14

Con goles de James Rodríguez y Juanfer Quinteros, Colombia se clasificó al Mundial 2026

El seleccionado cafetero goleó a Bolivia y sacó pasaje a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ex jugador del Real Madrid fue una de las figuras del encuentro.&nbsp;

El ex jugador del Real Madrid fue una de las figuras del encuentro. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El ciudadano colombiano fue arrestado en Luján de Cuyo.

Sacó un turno para tramitar su residencia en Mendoza y descubrieron que tenía pedido de captura internacional

Por Redacción Policiales
Argentina suma conectividad aérea con Perú, Ecuador y Colombia.

Argentina suma conectividad internacional a Perú, Ecuador y Colombia: los días y horarios

Por Redacción Sociedad
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CleatReport/status/1963755865196089389?t=xNP_14_JTU06xdyxZ68Zow&s=08&partner=&hide_thread=false

Si bien el combinado liderado por Óscar Villegas intentó imponer condiciones en los primeros minutos, el elenco cafetero apeló a la jerarquía individual de sus intérpretes para trasladar el duelo a la zona defendida por Carlos Lampe..

La visión de James Rodríguez, la potencia de Luis Díaz y la velocidad de Jhon Arias fueron los argumentos más sólidos del dueño de casa para ponerse en ventaja.

image
Juanfer Quinteros fue autor de uno de los goles en el triunfo de Colombia frente a Bolivia.

Juanfer Quinteros fue autor de uno de los goles en el triunfo de Colombia frente a Bolivia.

Cuando transcurrió la primera media hora, los cafeteros lograron establecer la diferencia gracias a una notable acción colectiva. El desborde de Arias y las definición de James Rodríguez fueron las claves de la conquista para quebrar la resistencia que imponía el ex arquero de Boca y Vélez.

Los remates de media distancia de Jefferson Lerma y la vía aérea propuesta por Lucho Díaz fueron otros recurso del elenco dirigido por Néstor Lorenzo para ampliar la ventaja.

En el último cuarto de hora, Colombia se garantizó un lugar en la cita internacional, gracias a un contragolpe letal. La recuperación de Santiago Arias, la magnífica asistencia de Juenfer Quintero y la resolución de Jhon Córdoba completaron una obra colectiva que fue catalogada como un golazo. A partir de ese momento, los cafeteros pusieron al día su pasaporte para viajar al torneo de Norteamérica.

Si algo le faltaba a la jornada, era el grito de la figura de River. El Nalgón transformó la victoria en goleada con un gesto técnico fabuloso. Juanfer buscó el palo más lejano de Lampe y selló el 3 a 0 para cerrar una noche perfecta.

Colombia deberá visitar a Venezuela para festejar su clasificación al Mundial, mientras que Bolivia deberá ir por la hazaña frente a Brasil para intentar arrebatarle la plaza del repechaje a la Vinotinto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la cumbre de los paises amazonicos

La Cumbre de los países amazónicos

Por Rosendo Fraga
El local Megatecnología del colombiano  Cristhian David Holguín Restrepo fue allanado. / Google Street. 

El dueño de Megatecnología, denunciado en 88 casos de estafa, escapó a Panamá y piden su captura internacional

Por Oscar Guillén
Uruguay venció a Perú y se clasificó al Mundial 2026.

Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay goleó a Perú y sacó boleto para la Copa del Mundo

Por Redacción Deportes
Cuando restaban 10 minutos para concluir el encuentro, Messi marcó su gol 114 en la Selección Argentina, en 193 partidos disputados. 

Lionel Messi y una función inolvidable: "Esto es lo que siempre soñé"

Por Sergio Faria