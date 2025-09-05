Con goles de James Rodríguez y Juanfer Quinteros, Colombia se clasificó al Mundial 2026

La selección de Colombia le ganó 3-0 a su par de Bolivia , en condición de local, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos , México y Canadá 2026.

Si bien el combinado liderado por Óscar Villegas intentó imponer condiciones en los primeros minutos, el elenco cafetero apeló a la jerarquía individual de sus intérpretes para trasladar el duelo a la zona defendida por Carlos Lampe ..

La visión de James Rodríguez, la potencia de Luis Díaz y la velocidad de Jhon Arias fueron los argumentos más sólidos del dueño de casa para ponerse en ventaja.

Cuando transcurrió la primera media hora, los cafeteros lograron establecer la diferencia gracias a una notable acción colectiva. El desborde de Arias y las definición de James Rodríguez fueron las claves de la conquista para quebrar la resistencia que imponía el ex arquero de Boca y Vélez .

Juanfer Quinteros fue autor de uno de los goles en el triunfo de Colombia frente a Bolivia.

Los remates de media distancia de Jefferson Lerma y la vía aérea propuesta por Lucho Díaz fueron otros recurso del elenco dirigido por Néstor Lorenzo para ampliar la ventaja.

En el último cuarto de hora, Colombia se garantizó un lugar en la cita internacional, gracias a un contragolpe letal. La recuperación de Santiago Arias, la magnífica asistencia de Juenfer Quintero y la resolución de Jhon Córdoba completaron una obra colectiva que fue catalogada como un golazo. A partir de ese momento, los cafeteros pusieron al día su pasaporte para viajar al torneo de Norteamérica.

Si algo le faltaba a la jornada, era el grito de la figura de River. El Nalgón transformó la victoria en goleada con un gesto técnico fabuloso. Juanfer buscó el palo más lejano de Lampe y selló el 3 a 0 para cerrar una noche perfecta.

Colombia deberá visitar a Venezuela para festejar su clasificación al Mundial, mientras que Bolivia deberá ir por la hazaña frente a Brasil para intentar arrebatarle la plaza del repechaje a la Vinotinto.