Eliminatorias UEFA: triplete de asistencias de Retegui, partidazo de Italia y victoria histórica de Kosovo

La Copa del Mundo en Estados Unidos , México y Canadá ya tiene a 18 de sus 48 equipos confirmados. Sin embargo, todavía no cuenta con ninguno proveniente de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 . La actividad en el Viejo Continente sigue a paso firme durante la fecha FIFA y varios de los grupos empiezan a marcar una importante tónica de cara al cierre en noviembre. Durante este lunes se disputaron siete encuentros, en los que varias selecciones encaminaron o complicaron su estadía en la próxima cita mundialist a.

Uno de los encuentros que acaparó todos los flashes sucedió en el Nagyerdei Stadion: Italia le ganó 5 a 4 a Israel en un auténtico partidazo. La selección dirigida por Ran Ben Shimon dominó notablemente los primeros minutos del enfrentamiento. En el amanecer del encuentro le anularon un gol en contra de Gianluigi Donnarumma por una falta previa sobre el propio arquero. Israel siguió controlando las acciones y, después de incesantes ataques, abrió el marcador por un tanto en propia puerta por parte de Manuel Locatelli , quien se lanzó al piso para marcar y terminó metiendo la pelota en su arco.

A pesar de que la Azzurra tuvo grandes dificultades, logró imponerse con la jerarquía individual de sus futbolistas para igualar el resultado. Moise Kean empató el encuentro a los 40 minuto s de partido tras ser asistido por Mateo Retegui, quien pivoteó de forma precisa para habilitar a su compañero.

Sin embargo, Israel volvió a ponerse en ventaja en el arranque del complemento de la mano de Dor Peretz . Pero, en la reanudación del juego, Italia empató el encuentro con la misma fórmula: toque de Retegui y fuerte remate de Kean para marcar . Un par de minutos después, el ex delantero de Tigre concretó su hat-trick de asistencias con soberbio pase de taco con el que habilitó a Matteo Politano.

Después de sufrir por varios minutos las arremetidas ofensivas de Israel, Giacomo Raspadori le dio un respiro para aumentar la ventaja a 4-2. Pese a esto, a falta de un par de minutos para el final, el elenco local volvió a empatar el duelo a partir de un gol en contra de Alessandro Bastoni y otro de Dor Peretz. Ya en el tiempo de descuento, apareció Sandro Tonali con un remate desde afuera del área para estampar e l 5 a 4 final.

De esta manera, Italia se quedó con una victoria clave para mantener vivas sus aspiraciones de cara al Mundial 2026: se colocó en la segunda ubicación con nueve puntos, mismos que Israel, pero con un partido menos. Noruega lidera con 12 unidades.

image Kosovo logró un histórico triunfo frente a Suecia en las Eliminatorias UEFA. Gentileza.

Por su parte, en el grupo B se concretó una histórica victoria: Kosovo, que ingresó a la FIFA y la UEFA en 2016, se impuso por 2 a 0 sobre Suecia. Los autores de los goles de la proeza fueron Elvis Rexhbecaj y Vedat Muriqi. El triunfo no solo representa un hito en la corta trayectoria del seleccionado, sino que también los posiciona en carrera para la próxima Copa del Mundo.

Suiza se quedó con un solvente triunfo por 3 a 0 sobre Eslovenia con goles de Nico Elvedi, Breel Embolo y Dan Ndoye. Así, lidera el grupo con seis unidades, mientras que Kosovo está por detrás con tres.

Otra de las zonas que contó con actividad durante el día fue el Grupo L. Croacia se impuso 4 a 0 sobre Montenegro y acaricia la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, con un partido menos, Croacia escaló hasta la cima del grupo con 12 unidades, mismas que República Checa. Por su parte, Islas Feroe sobrepasó por la mínima a Gibraltar y alcanzó a Montenegro con seis puntos.

La última de las zonas que formó parte del día fue la C. Escocia venció por 2 a 0 a Bielorrusia y Dinamarca hizo lo propio al imponerse 3 a 0 sobre Grecia. De esta manera, los vencedores comparten la punta con cuatro unidades.

Vale destacar que los punteros de cada una de las 12 zonas de estas Eliminatorias UEFA accederán a la fase de grupos de la Copa del Mundo, mientras que los segundos irán a la instancia de Repechaje.