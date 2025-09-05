5 de septiembre de 2025 - 02:28

Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay goleó a Perú y sacó boleto para la Copa del Mundo

La Celeste dirigida por Marcelo Bielsa se clasificó para el Mundial 2026. Tras una gran producción ofensiva le ganó al conjunto peruano 3 a 0.

Uruguay venció a Perú y se clasificó al Mundial 2026.

Uruguay venció a Perú y se clasificó al Mundial 2026.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por su parte, el combinado incaico quedó oficialmente eliminado, ya que solo ostenta 12 puntos y no podrá alcanzar a Venezuela, que se encuentra en zona de repechaje.

La primera ocasión de peligro fue para el conjunto uruguayo. Giorgian De Arrascaeta, luego de una buena presión en ataque de Brian Rodríguez, se quedó con el balón en la puerta del área, remató, pero su disparo se fue apenas desviado.

El primer tanto llegó antes del cuarto de hora y fue favorable para Uruguay. De Arrascaeta armó una buena jugada y Guillermo Varela sirvió un gran centro desde la banda izquierda para Rodrigo Aguirre, quien, con un cabezazo impecable, puso el 1-0 en la noche de Montevideo.

image
El entrenador rosarino, Marcelo Bielsa festej&oacute; el gran triunfo de sus dirigidos y el pasaje al Mundial.&nbsp;

Luego de un pequeño momento de dominio incaico, De Arrascaeta volvió a avisar a diez minutos del final de la primera etapa. El número 10 llegó desde la izquierda y sacó un remate que se fue pegado al palo del arco defendido por Pedro Gallese.

A los 40 minutos, Yoshimar Yotún tuvo la primera ocasión de peligro para Perú. El volante recibió un centro atrás desde la banda izquierdo, remató y exigió una respuesta de Sergio Rochet, que mandó la pelota al tiro de esquina con sus guantes.

El complemento comenzó con la misma tónica: la Celeste con el dominio y la selección peruana resistiendo. De Arrascaeta se volvió a topar con una respuesta de Gallese, que evitó una nueva caída de su valla con un manotazo salvador.

Poco tiempo después, urgido por el resultado, Perú se adelantó y tuvo una clara chance. Luego de un envío aéreo de Luis Advíncula, Marcos López conectó con su cabeza, pero el balón se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, a los 57 minutos, llegó el gol de De Arrascaeta. Varela sacó un centro al segundo palo, Aguirre lo bajó y el volante del Flamengo remató de sobre pique para establecer el 2-0.

A diez del final del encuentro, Federico Viñas estiró la ventaja. Luego de una buena jugada colectiva, el número nueve, que había ingresado momentos antes, puso el 3-0 con un toque sutil dentro del área.

