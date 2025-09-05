Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay goleó a Perú y sacó boleto para la Copa del Mundo

La selección de Uruguay , que dirige tácticamente Marcelo Bielsa , le ganó 3 a 0 a Perú , por las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó al Mundial 2026 . A falta de una fecha, la Celeste llegó a 27 puntos y sacó la diferencia necesaria para sellar su boleto a la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá

Por su parte, el combinado incaico quedó oficialmente eliminado, ya que solo ostenta 12 puntos y no podrá alcanzar a Venezuela, que se encuentra en zona de repechaje.

La primera ocasión de peligro fue para el conjunto uruguayo. Giorgian De Arrascaeta , luego de una buena presión en ataque de Brian Rodríguez, se quedó con el balón en la puerta del área, remató, pero su disparo se fue apenas desviado.

El primer tanto llegó antes del cuarto de hora y fue favorable para Uruguay. De Arrascaeta armó una buena jugada y Guillermo Varela sirvió un gran centro desde la banda izquierda para Rodrigo Aguirre, quien, con un cabezazo impecable, puso el 1-0 en la noche de Montevideo.

Luego de un pequeño momento de dominio incaico, De Arrascaeta volvió a avisar a diez minutos del final de la primera etapa. El número 10 llegó desde la izquierda y sacó un remate que se fue pegado al palo del arco defendido por Pedro Gallese.

El entrenador rosarino, Marcelo Bielsa festejó el gran triunfo de sus dirigidos y el pasaje al Mundial.

A los 40 minutos, Yoshimar Yotún tuvo la primera ocasión de peligro para Perú. El volante recibió un centro atrás desde la banda izquierdo, remató y exigió una respuesta de Sergio Rochet, que mandó la pelota al tiro de esquina con sus guantes.

El complemento comenzó con la misma tónica: la Celeste con el dominio y la selección peruana resistiendo. De Arrascaeta se volvió a topar con una respuesta de Gallese, que evitó una nueva caída de su valla con un manotazo salvador.

Poco tiempo después, urgido por el resultado, Perú se adelantó y tuvo una clara chance. Luego de un envío aéreo de Luis Advíncula, Marcos López conectó con su cabeza, pero el balón se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, a los 57 minutos, llegó el gol de De Arrascaeta. Varela sacó un centro al segundo palo, Aguirre lo bajó y el volante del Flamengo remató de sobre pique para establecer el 2-0.

A diez del final del encuentro, Federico Viñas estiró la ventaja. Luego de una buena jugada colectiva, el número nueve, que había ingresado momentos antes, puso el 3-0 con un toque sutil dentro del área.