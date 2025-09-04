4 de septiembre de 2025 - 23:09

Con Messi y la Selección, el Monumental fue testigo de un capítulo con sabor a eternidad

El capitán argentino marcó dos golazos en el último partido oficial de las Eliminatorias en suelo argentino. El estadio vibró con una ensordecedora ovación. El 10, agradecido.

Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies.&nbsp;

Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La felicidad de Leo abrazado a Julián Álvarez tras convertir el primer gol, en una noche perfecta para el 10, quien volvió hacer historia. 

La última función en el Monumental del capitán argentino fue extraordinaria. 

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963778198199480362?t=sPkC6yMM6klRlWye8hN3BQ&s=08&partner=&hide_thread=false

Los sentimientos ya habían desbordado a Messi cuando, acompañado por una ovación ensordecedora. El capitán de la selección argentina, consciente de que se trataba de su último partido oficial en territorio nacional con la Albiceleste, no logró contener las lágrimas. A los 38 años, el delantero se llevó la mano al pecho y permaneció visiblemente conmovido durante varios minutos, hasta que logró recomponerse al iniciar los ejercicios previos al encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963753524640297060?t=zbLf6VsgePd6DRj6C9nFiA&s=08&partner=&hide_thread=false

En las tribunas, Antonela Roccuzzo siguió cada instante con visible emoción. La ovación del público y el reconocimiento a su trayectoria, que incluye el Mundial 2022, dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008, marcaron el ambiente en el estadio.

Luego, entró al campo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y se contuvo en el himno, que cantó por la mitad, porque las lágrimas merodearon sus ojos una vez más. Tragó varias veces, dialogó con Mateo y trató de concentrarse. Dibu Martínez lo abrazó en el inicio de las estrofas, a modo de contención.

Pero no fue la única vez que le pasó a lo largo de los 90 minutos frente a Venezuela. En un momento el Monumental vibró con su nombre con la hinchada argentina coreando su nombre durante 5' eternos minutos. Instantes de glorias del equipo argentino junto a su capitán. Quien fue abrazado por sus compañeros al final del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963783022869905611?t=S1Cgc_FeLxYpQtdyM8_f7w&s=08&partner=&hide_thread=false

Además el 10 sumó otro record: se transformó en el futbolista con más presencias en las Eliminatorias con 72 partidos, al igual que el ecuatoriano Iván Hurtado. Detrás quedaron el paraguayo Paulo Da Silva (66), el uruguayo Diego Godín (65) y el boliviano Marcelo Moreno Martins (64).

En su última noche de Eliminatorias en casa, Messi volvió a encender la magia ante un Monumental rendido a sus pies.

La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. Golazo. 

Messi vive su noche especial en la Selección Argentina ante Venezuela. 

Messi y Tapia repitieron la última cábala del mate antes de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Por las Eliminatorias Sudamericanas, La Pulga jugará su último partido oficial en el estadio Monumental. Una noche con sabor a despedida.

