Con Messi y la Selección, el Monumental fue testigo de un capítulo con sabor a eternidad

El capitán argentino marcó dos golazos en el último partido oficial de las Eliminatorias en suelo argentino. El estadio vibró con una ensordecedora ovación. El 10, agradecido.

Messi volvió a deslumbrar y emocionar. El Monumental se rindió a sus pies.

Fue el mejor homenaje para y por Lionel Messi, en su último partido oficial por Eliminatorias sudamericanas en el Monumental. El astro anotó dos grandes goles en el triunfo 3-0 ante Venezuela, por la anteúltima fecha del certamen, en el que Argentina ya se había garantizado el pasaje al Mundial 2026.

¡LA REACCIÓN DE SCALONI AL DOBLETE DE MESSI!

El gesto del entrenador de la Selección Argentina al 3-0 ante Venezuela.



El gesto del entrenador de la Selección Argentina al 3-0 ante Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/M4WbPjn26i — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025 Los sentimientos ya habían desbordado a Messi cuando, acompañado por una ovación ensordecedora. El capitán de la selección argentina, consciente de que se trataba de su último partido oficial en territorio nacional con la Albiceleste, no logró contener las lágrimas. A los 38 años, el delantero se llevó la mano al pecho y permaneció visiblemente conmovido durante varios minutos, hasta que logró recomponerse al iniciar los ejercicios previos al encuentro.

Messi, Thiago, Mateo y Ciro buscaron a Anto en la tribuna para saludarla

En las tribunas, Antonela Roccuzzo siguió cada instante con visible emoción. La ovación del público y el reconocimiento a su trayectoria, que incluye el Mundial 2022, dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008, marcaron el ambiente en el estadio.

Luego, entró al campo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y se contuvo en el himno, que cantó por la mitad, porque las lágrimas merodearon sus ojos una vez más. Tragó varias veces, dialogó con Mateo y trató de concentrarse. Dibu Martínez lo abrazó en el inicio de las estrofas, a modo de contención.

Pero no fue la única vez que le pasó a lo largo de los 90 minutos frente a Venezuela. En un momento el Monumental vibró con su nombre con la hinchada argentina coreando su nombre durante 5' eternos minutos. Instantes de glorias del equipo argentino junto a su capitán. Quien fue abrazado por sus compañeros al final del encuentro.