De qué planeta viniste: el golazo de Messi ante Venezuela en su último partido de local con Argentina

Tras asistencia de Julián Álvarez, el 10 definió a la perfección para abrir la cuenta ante la Vinotinto.

La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. Golazo.&nbsp;

La definición de Messi en el 1-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. Golazo. 

Argentina rompió la monotonía ante Venezuela en el Monumental cuando iba 38 minutos del primer tiempo. Y, como no podía ser de otra manera, el que puso el 1-0 fue Lionel Messi con una definición propia de su inmensa categoría.

Leandro Paredes cortó en mitad de cancha y habilitó bárbaro a Julián Álvarez. El ex River encaró, hizo pasar de largo a un defensor venezolano y, con mucha generosidad, se la cedió en el centro del área grande a Messi.

El 10, lejos de ponerse nervioso, la pico ante la presencia del arquero visitante y de tres defensores. Un golazo y otro momento más que especial en el último partido de Leo como local por Eliminatorias Sudamericanas.

Cuántos goles tiene Messi con la camiseta de la Selección Argentina

Llegó así a los 113 goles con la camiseta de la Selección en 193 partidos. Goleador histórico, el que más veces jugó. Legendario...

