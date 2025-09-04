4 de septiembre de 2025 - 20:28

Video: Messi vive su noche especial en la Selección Argentina y está al borde de las lágrimas

Lionel Messi es titular y capitán de la Selección Argentina en el encuentro frente a la Vinotinto, en su último partido oficial en el país.

Messi vive su noche especial en la Selección Argentina ante Venezuela.&nbsp;

Leo eterno. Una noche que quedará grabada en el corazón del fútbol argentino.  

Messi vive su noche especial en la Selecci&oacute;n Argentina y est&aacute; al borde de las l&aacute;grimas.&nbsp;

El astro rosarino, quien vino al país acompañado de su familia, disputará su último partido oficial en territorio argentino. "Lo vamos a vivir de esa manera, especial", había anticipado hace una semana tras el triunfo de Inter Miami contra Orlando City en la semifinal de la Leagues Cup.

De esta manera, Lionel Messi -hombre récord del conjunto nacional como máximo goleador y con 193 presencias- empieza a escribir sus últimas páginas de su trayectoria con la Selección Argentina después de 20 años en la Mayor: fue campeón del Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Selección Argentina: Lionel Messi al borde las lágrimas

Recorrió el túnel junto a sus compañeros con una sonrisa, pero en cuanto pisó el césped del Monumental y una ovación estruendosa lo bañó, el delantero, de 38 años, se conmovió. Los ojos se le llenaron de lágrimas y comenzó a tocarse el pecho, buscando tranquilizarse. Así se mantuvo durante varios minutos, hasta que, al enfocarse en los ejercicios del calentamiento, logró salir del trance.

Las imágenes resultaron muy fuertes para los fanáticos, que reaccionaron con los sentimientos a flor de piel. “Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió”, escribió en X (antes Twitter) @JuannDis.

