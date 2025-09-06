6 de septiembre de 2025 - 12:28

Tragedia en Australia: un tiburón gigante mató a un surfista y cerraron playas

Un surfista de 57 años murió tras ser atacado por un tiburón en Australia, lo que llevó al cierre preventivo de playas en la zona norte.

Un tiburón mató a un sufista en una playa al norte de Sidney, Australia. 

Por Redacción

El hecho ocurrió en Long Reef, donde la víctima, acompañada por amigos, fue sorprendida por un tiburón blanco que lo arrastró bajo el agua. La conmoción generada en Australia motivó el despliegue de equipos de rescate, patrullajes marítimos y el cierre temporal de la costa afectada.

El ataque se produjo a unos 100 metros de la orilla. Según testigos, el surfista estaba sentado en su tabla cuando fue arrastrado repentinamente. Pese a los intentos de reanimación, no pudo sobrevivir. Autoridades confirmaron que el hombre, casado y padre de una niña, perdió extremidades antes de ser hallado flotando en el mar.

Un grupo de surfistas que lo vio en el agua logró llevarlo a la arena, pero ya había perdido demasiada sangre. La policía de Nueva Gales del Sur y equipos de Surf Life Saving NSW dispusieron el cierre de playas entre Manly y Narrabeen al menos por 24 horas, mientras drones, helicópteros y motos de agua rastreaban la zona en busca del animal.

La escena dejó fuertes imágenes de familiares y amigos que, aún con trajes de neopreno, se abrazaban en la arena frente a la carpa instalada por los servicios de emergencia. Al mismo tiempo, fragmentos de la tabla del surfista fueron recuperados para investigar qué especie estuvo involucrada en el ataque.

Australia ha registrado en los últimos años varios episodios fatales con tiburones. En febrero, una joven de 17 años murió en Queensland tras ser mordida mientras nadaba, y en marzo un turista de 37 perdió la vida en Australia Occidental. Pese al uso de drones y aplicaciones que alertan sobre la presencia de tiburones, en Sídney los ataques no son habituales: el último caso mortal había sido en 2022.

