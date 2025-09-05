5 de septiembre de 2025 - 22:35

Secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y días después todos aparecieron muertos en un arroyo

Andrés Morosini se llevó por la fuerza a sus hijos en Mercedes, Uruguay. Tres días después, hallaron los cuerpos dentro de un auto en el arroyo Don Esteban.



La Nación


El horror golpeó a Uruguay este viernes tras confirmarse la peor noticia: Andrés Morosini, de 28 años, y sus hijos Alfonsina (2) y Francisco (6) fueron encontrados muertos en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young. La búsqueda había comenzado el miércoles, cuando el hombre ingresó a la casa de su expareja, Micaela Ramos, y se llevó a los niños por la fuerza.


La desaparición de los menores movilizó a todo Uruguay. Ramos denunció el secuestro ante la Policía y utilizó sus redes sociales para difundir fotos y videos pidiendo ayuda. “Se busca a ellos tres!! Por favor no aparecen. No estoy jugando ni mintiendo”, escribió en Facebook el 3 de septiembre.

Según informó el medio uruguayo El País, Morosini irrumpió en la vivienda de su expareja en la ciudad de Mercedes alrededor de las 10 de la mañana y, tras amenazarla verbalmente, se llevó a Alfonsina y Francisco en un auto rojo de marca BYD. Los niños estaban descalzos.


Alfonsina (2) y Francisco (6)

Operativo de búsqueda y trágico hallazgo

Tras la denuncia, el Ministerio del Interior pidió colaboración ciudadana e incluso se activó una alerta de Interpol para la captura del hombre. La madre de los pequeños publicó un video rogando por ayuda: “Estoy desesperada, necesito ayuda de la gente que se movilice conmigo. Por favor, ayúdenme, me estoy muriendo, por favor”.

La Guardia Republicana realizó controles en las rutas, la Dirección de Aviación Policial dispuso helicópteros y buzos de la Armada Nacional participaron del operativo. El caso tuvo amplia cobertura en medios locales y generó cadenas de solidaridad en redes sociales.

Este viernes por la mañana, la Policía confirmó el desenlace. Los cuerpos de Morosini y de los dos niños fueron encontrados dentro del auto, sumergido a tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, cerca de Young.

La noticia generó conmoción en todo el país, que seguía minuto a minuto las novedades del caso. Evelyn, hermana de Morosini, había rogado públicamente por la aparición de los niños: “Lo único que le pedimos es que, por favor, vuelva. Que traiga a los hijitos. Son chiquitos y necesitan de su madre”.


Los cuerpos de Morosini y de los dos niños fueron encontrados dentro del auto, sumergido a tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban

Quién era Andrés Morosini

Morosini era jockey, trabajaba como obrero de la construcción y residía en un complejo de viviendas conocido como Jardines del Hipódromo. Tres años atrás había trabajado en la construcción del puente sobre el mismo arroyo donde finalmente fue hallado con sus hijos.

El hombre tenía antecedentes penales y estaba bajo medidas cautelares. Pesaba sobre él una prohibición de acercamiento a Ramos por violencia de género. Antes del secuestro, ya había intentado llevarse a los niños en varias ocasiones, aunque no lo había logrado.

Ramos y Morosini habían convivido durante varios años en Mercedes hasta que episodios de violencia doméstica derivaron en la denuncia y la separación. La Justicia había dispuesto una medida cautelar de 50 metros que el hombre incumplió al irrumpir en la vivienda.

