El dramático video de un Jeep que desbarrancó en Concón y cayó al roquerío

Un dramático accidente se registró en Concón , en la región chilena de Valparaíso, donde un Jeep perdió el control en plena curva de la avenida costera Borgoño y terminó desbarrancando hacia los roqueríos de la Roca Oceánica, a unos 15 o 20 metros de altura.

El hecho, que quedó grabado en video por testigos de la zona, ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este jueves en dirección de sur a norte de la calle principal de la ciudad balnearia cercana a Viña del Mar .

En las imágenes virales se observa al vehículo avanzar por la calzada, desviarse en la curva y caer directamente al borde costero. Aún no están establecidos los motivos por los que la conductora hizo semejante maniobra.

De inmediato, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de la Policía Marítima, personal de la Armada, Carabineros, Bomberos, el SAMU y funcionarios municipales. La situación obligó a interrumpir el tránsito para facilitar las maniobras de rescate.

Un Jeep desbarrancó en la avenida Borgoño de Concón y cayó hacia los roqueríos

Los ocupantes del Jeep eran una madre y su hijo mayor de edad. La mujer debió ser inmovilizada y trasladada en helicóptero al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, mientras que el joven fue derivado al SAR de Concón.

En declaraciones citadas por la prensa transandina, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, confirmó que ambos accidentados presentaban lesiones y fueron asistidos rápidamente por los equipos médicos.

“Cerca de las 9 de la mañana recibimos una llamada de auxilio, de emergencia, por parte de algunos transeúntes, quienes presenciaron un desbarranco de un vehículo”, relató.

Ramírez destacó la respuesta inmediata de los equipos de rescate y detalló que “la madre fue evaluada en el Hospital Gustavo Fricke y el joven en el SAR de Concón”. Según informó, al momento del accidente ambos se dirigían hacia Viña del Mar.

La avenida Borgoño, que conecta Viña del Mar con Concón, es conocida por su trazado sinuoso junto a la costa, lo que la convierte en un punto de riesgo para los conductores, a pesar de las preciosas vistas para apreciar la costa del Pacífico.