3 de septiembre de 2025 - 21:24

Nuevas medidas de ARCA: cuántos y cuáles productos se pueden traer desde Chile

Los valores y restricciones dependen del monto en dólares de la compra. También afecta el medio en el cuál se viaja.

Compras en Chile
Por Redacción Economía

Con la llegada de los días más templados y la primavera, el interés por cruzar la cordillera y aprovechar los precios más bajos en Chile crece cada día más. Sin embargo, ARCA establece límites y condiciones para el ingreso de mercadería al país. Se mide por cantidad de artículos, sino por el valor en dólares de lo comprado.

Las restricciones de ARCA

El organismo recuerda que la franquicia es el monto máximo de mercadería que cada persona puede ingresar sin pagar impuestos. Depende del medio de transporte utilizado.

- En viajes por vía terrestre, ya sea en auto u ómnibus, el tope es de 300 dólares por persona, con una excepción en Puerto Iguazú, donde el límite asciende a 500 dólares en el free shop de llegada.

- Para quienes ingresan por vía aérea o marítima, la franquicia se eleva a 500 dólares por persona, más una franquicia adicional de 500 dólares para compras en el free shop del aeropuerto de arribo.

HA3WGYJYGVSGIZTBGBSDIZJWMY.jpg?quality=75&smart=true&auth=1deb442d93d6300d4458a7b9230732644ef8412c33c05304599b5b6643872ed5&width=980&height=640
Compras en Chile: cuál es el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos.

Qué pasa si excedo el límite

Cuando el valor de la mercadería excede esos límites, el viajero deberá pagar un arancel correspondiente al 50% del monto que supera la franquicia.

Además, en el caso de los menores de 16 años, la franquicia se reduce al 50% de los montos establecidos. Sin embargo, la normativa permite que los grupos familiares unifiquen sus franquicias y las apliquen en conjunto, lo que amplía el margen de compras sin tributar.

Las compras en Chile, una costumbre mendocina que no afloja en verano
Las compras en Chile, una costumbre mendocina que no afloja.

Este esquema busca equilibrar la apertura al turismo de compras con la protección del mercado interno. Al mismo tiempo, marca con claridad los beneficios de planificar con precisión antes de cruzar la frontera. Quienes proyecten un viaje a Chile con fines comerciales o turísticos deben calcular con detalle el valor de su mercadería para evitar inconvenientes y sobrecostos al momento de pasar por la Aduana argentina.

